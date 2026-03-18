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स्पोर्ट्स डेस्क : IPL 2026 का आगाज 28 मार्च से होने जा रहा है और इस बार युवा खिलाड़ियों पर खास नजर रहने वाली है।अंडर-19 स्तर से उभरकर आए कई खिलाड़ी इस सीजन में अपनी प्रतिभा दिखाने को तैयार हैं। यह सीजन युवाओं के लिए खुद को साबित करने का बड़ा मंच साबित हो सकता है।

सबसे युवा खिलाड़ी बने वैभव सूर्यवंशी

वैभव सूर्यवंशी IPL 2026 के सबसे युवा खिलाड़ी हैं। वह टूर्नामेंट शुरू होने से ठीक एक दिन पहले 15 साल के हुए हैं। राजस्थान रॉयल्स के लिए खेलते हुए वह 15 साल 2 दिन की उम्र में मैदान पर उतरेंगे। इतनी कम उम्र में IPL खेलना अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि है।

अंडर-19 स्टार आयुष म्हात्रे पर नजर

आयुष म्हात्रे, जिन्होंने अंडर-19 वर्ल्ड कप 2026 में टीम की कप्तानी की, इस बार IPL में भी नजर आएंगे। वह चेन्नई सुपर किंग्स का हिस्सा हैं और 18 साल की उम्र में ही बड़ा मंच हासिल कर चुके हैं। सीजन की शुरुआत में उनकी उम्र 18 साल 8 महीने से ज्यादा होगी। उनसे टीम को काफी उम्मीदें हैं।

साहिल पारख को मिला बड़ा मौका

साहिल पारख को दिल्ली कैपिटल्स ने ऑक्शन में खरीदा है। वह 18 साल 9 महीने की उम्र में इस लीग में कदम रखेंगे। युवा प्रतिभा के तौर पर उन्हें अपनी छाप छोड़ने का अच्छा मौका मिलेगा। अगर प्रदर्शन अच्छा रहा तो वह टीम के लिए अहम खिलाड़ी बन सकते हैं।

सात्विक देसवाल की स्पिन पर उम्मीद

बाएं हाथ के स्पिनर सात्विक देसवाल इस सीजन में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का हिस्सा हैं। उनकी उम्र सीजन की शुरुआत में 19 साल के करीब होगी। युवा स्पिनर के रूप में वह टीम के लिए एक्स-फैक्टर साबित हो सकते हैं। टीम मैनेजमेंट उनसे मिडिल ओवर्स में असरदार प्रदर्शन की उम्मीद करेगा।

ऑलराउंडर विहान मल्होत्रा पर नजर

विहान मल्होत्रा अंडर-19 वर्ल्ड कप के स्टार खिलाड़ियों में से एक रहे हैं। उन्हें भी रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने अपनी टीम में शामिल किया है। वह 19 साल की उम्र में IPL डेब्यू करने जा रहे हैं। उनकी ऑलराउंड क्षमता टीम के संतुलन को मजबूत बना सकती है।

IPL 2026 के टॉप 5 सबसे युवा खिलाड़ी

आईपीएल 2026 में सबसे युवा खिलाड़ियों की सूची इस प्रकार है:

वैभव सूर्यवंशी – 15 साल 2 दिन
आयुष म्हात्रे – 18 साल 8 महीने 14 दिन
साहिल पारख – 18 साल 9 महीने 25 दिन
सात्विक देसवाल – 19 साल 4 दिन
विहान मल्होत्रा – 19 साल 2 महीने 26 दिन