किंग्सटाउन : ऑस्ट्रेलियाई कप्तान सोफी मोलिन्यू ने कैरेबियन में होने वाली आगामी व्हाइट-बॉल सीरीज से पहले अपनी पीठ की चोट के बारे में एक अच्छी खबर दी है। उन्होंने कहा कि वह गुरुवार से शुरू होने वाले T20I मैचों में खेलेंगी। इस साल के आईसीसी महिला टी20 विश्व कप से पहले छह बार की चैंपियन ऑस्ट्रेलिया और 2016 की चैंपियन वेस्टइंडीज इस बड़े टूर्नामेंट के लिए अपनी तैयारियों को तेज करने का लक्ष्य रखेंगी। ऑस्ट्रेलिया को एक मजबूत ग्रुप A में रखा गया है जिसमें भारत, पाकिस्तान, दक्षिण अफ्रीका, बांग्लादेश और नीदरलैंड शामिल हैं। दूसरी ओर वेस्टइंडीज ग्रुप B का हिस्सा है, जिसमें इंग्लैंड, आयरलैंड, स्कॉटलैंड, न्यूज़ीलैंड और श्रीलंका शामिल हैं।

मोलिन्यू पीठ की चोट के कारण अपने घर पर भारत के खिलाफ दो ODI मैच नहीं खेल पाई थीं - यह चोट उन्हें पिछले कुछ समय से परेशान कर रही थी - लेकिन कैरेबियन दौरे की चुनौती से पहले वह पूरी तरह से फिट होने के करीब हैं। ICC के हवाले से मंगलवार को सेंट विंसेंट से मोलिन्यू ने कहा, '(मैं) T20I में खेलूंगी, (मैं) उपलब्ध हूं और टीम में अपनी भूमिका निभाने और मैदान पर वापस आने के लिए उत्सुक हूं, यह तो पक्का है।' उन्होंने आगे कहा, 'मैं अपनी टीम की लड़कियों के साथ मैदान पर वापस आने के लिए बहुत उत्साहित हूं।'

यह अभी साफ नहीं है कि वह इस सीरीज के ODI मैचों में भी खेलेंगी या नहीं। ऐसा माना जा रहा है कि T20 विश्व कप के लिए उन्हें तरोताजा रखने के मकसद से उन्हें ODI मैचों में आराम दिया जा सकता है। इस बात को लेकर भी चिंताएं हैं कि क्या मोलिन्यू जो एलिसा हीली के संन्यास के बाद ऑस्ट्रेलिया की सभी फॉर्मेट की नई कप्तान बनी हैं - किसी भी चरण में गेंदबाजी कर पाएंगी या नहीं, क्योंकि उन्होंने अपनी ट्रेनिंग के दौरान अभी-अभी बल्लेबाजी और फील्डिंग शुरू की है।

मोलिन्यू का लक्ष्य टी20 विश्व कप के दौरान शारीरिक और प्रदर्शन के लिहाज से अपने सर्वश्रेष्ठ स्तर पर पहुंचना है। यह सीरीज 12 जून से शुरू होने वाले विश्व कप से पहले ऑस्ट्रेलिया की आखिरी T20I सीरीज है जो उनके लिए बेहद अहम है।

मोलिन्यू ने कहा, 'यह हम सभी के लिए एक महत्वपूर्ण सीरीज है, क्योंकि T20 विश्व कप से पहले हमें ज्यादा मैच खेलने का मौका नहीं मिलेगा। हमारा हर मैच बहुत अहम होता है और यह पक्का करता है कि हम उस लक्ष्य की ओर बढ़ रहे हैं। और मुझे लगता है कि अब मैं डेस्क के पीछे बैठकर टीम को लीड करने के लिए तैयार हूं।'

ऑस्ट्रेलिया टीम : सोफी मोलिनक्स (कप्तान), एशले गार्डनर (उप-कप्तान), ताहलिया मैकग्रा (उप-कप्तान), डार्सी ब्राउन, निकोला कैरी, किम गार्थ, लूसी हैमिल्टन, अलाना किंग, फोबे लिचफील्ड, बेथ मूनी, एलिस पेरी, मेगन शट, जॉर्जिया वोल, जॉर्जिया वेयरहम, ताहलिया विल्सन।

टूर का शेड्यूल:

पहला T20I : 19 मार्च, सेंट विंसेंट

दूसरा T20I : 21 मार्च, सेंट विंसेंट

तीसरा T20I : 23 मार्च, सेंट विंसेंट

पहला ODI : 27 मार्च, सेंट किट्स

दूसरा ODI : 29 मार्च, सेंट किट्स

तीसरा ODI 2 अप्रैल, सेंट किट्स

