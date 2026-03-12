Go to PunjabKesari.in

स्पोर्ट्स डेस्क : महिला क्रिकेट लीग The Hundred के ऑक्शन में भारतीय खिलाड़ियों का प्रदर्शन मिला-जुला रहा। जहां कुछ खिलाड़ियों को टीम मिली, वहीं कई बड़े नाम अनसोल्ड रह गए। भारत की स्टार ऑलराउंडर दीप्ति शर्मा और विकेटकीपर बल्लेबाज ऋचा घोष को टीमों ने खरीदा, लेकिन शैफाली वर्मा और राधा यादव जैसे खिलाड़ी ऑक्शन में नहीं बिक सके।

दीप्ति शर्मा को बेस प्राइस पर मिली टीम

भारत की वनडे वर्ल्ड कप 2025 विजेता टीम की अहम खिलाड़ी दीप्ति शर्मा ऑक्शन में बिकने वाली पहली भारतीय बनीं। उन्हें सनराइजर्स लीड्स ने उनके बेस प्राइस £27,500 (लगभग 34 लाख रुपये) में खरीदा। हालांकि अगर उनकी WPL (महिला प्रीमियर लीग) सैलरी से तुलना करें तो यह काफी कम है। WPL मेगा ऑक्शन में UP Warriorz ने उन्हें 3.2 करोड़ रुपये में खरीदा था। यानी The Hundred में मिलने वाली रकम उनकी WPL फीस का लगभग 10 प्रतिशत ही है। दीप्ति इससे पहले The Hundred में लंदन स्पिरिट की ओर से भी खेल चुकी हैं।

ऋचा घोष बनीं सबसे महंगी भारतीय खिलाड़ी

इस ऑक्शन में बिकने वाली दूसरी भारतीय खिलाड़ी विकेटकीपर-बल्लेबाज ऋचा घोष रहीं। उन्हें मैनचेस्टर सुपर जायंट्स ने £50,000 (लगभग 61 लाख रुपये) में खरीदा। ऋचा अब भारतीय स्टार ओपनर स्मृति मंधाना के साथ खेलती नजर आएंगी। स्मृति मंधाना को पहले ही £90,000 (करीब 1.1 करोड़ रुपये) में प्री-साइन किया गया था।

जेमिमा रोड्रिग्स पहले ही हो चुकी थीं साइन

भारतीय बल्लेबाज जेमिमा रोड्रिग्स को भी पहले ही प्री-साइन कर लिया गया था। उन्हें सदर्न ब्रेव ने £60,000 (लगभग 74 लाख रुपये) में अपनी टीम में शामिल किया है। इस तरह The Hundred में इस सीजन भारत की तीन खिलाड़ी – स्मृति मंधाना, जेमिमा रोड्रिग्स और ऋचा घोष खेलती दिखाई देंगी।

कई भारतीय खिलाड़ियों को नहीं मिला खरीदार

इस ऑक्शन में कई भारतीय खिलाड़ियों को निराशा हाथ लगी। जिन खिलाड़ियों को कोई खरीदार नहीं मिला उनमें शामिल हैं: यास्तिका भाटिया, पूजा वस्त्राकर, काश्वी गौतम, शिखा पांडे, श्रेयंका पाटिल, अरुंधति रेड्डी, नंदानी शर्मा, आशा शोभना, राधा यादव; इन खिलाड़ियों के अनसोल्ड रहने से भारतीय फैंस भी हैरान नजर आए।

पाकिस्तान के खिलाड़ियों को भी नहीं मिला मौका

ऑक्शन में पाकिस्तान की दो खिलाड़ी फातिमा सना और सादिया इकबाल भी शामिल थीं, लेकिन उन्हें भी कोई टीम नहीं मिली।इससे पहले इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड (ECB) और The Hundred ने बयान जारी कर कहा था कि खिलाड़ियों का चयन मेरिट के आधार पर किया जाएगा, न कि उनकी राष्ट्रीयता या धर्म के आधार पर।

ऑक्शन के सबसे महंगे खिलाड़ी

इस ऑक्शन में न्यूजीलैंड की सोफी डिवाइन और ऑस्ट्रेलिया की बेथ मूनी सबसे महंगी खिलाड़ी रहीं। दोनों को £210,000 (लगभग 2.59 करोड़ रुपये) में खरीदा गया। सोफी डिवाइन – वेल्श फायर, बेथ मूनी – ट्रेंट रॉकेट्स; वहीं इंग्लैंड की ऑलराउंडर डैनी गिब्सन को सनराइजर्स लीड्स ने £190,000 (लगभग 2.34 करोड़ रुपये) में खरीदा। दक्षिण अफ्रीका की ऑलराउंडर नादिन डी क्लर्क को लंदन स्पिरिट ने £170,000 (लगभग 2.1 करोड़ रुपये) में अपनी टीम में शामिल किया।