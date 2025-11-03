Go to PunjabKesari.in

Sports
FacebookTwitterLinkedin

स्पोर्ट्स डेस्क: भारत की स्टार ऑलराउंडर दीप्ति शर्मा (Deepti Sharma) ने महिला वनडे विश्व कप 2025 में शानदार प्रदर्शन करते हुए वर्ल्ड कप इतिहास में नया कीर्तिमान रच दिया। दीप्ति ऐसी पहली खिलाड़ी बन गई हैं जिन्होंने किसी एक संस्करण में 200 से अधिक रन बनाए और 15 या उससे ज़्यादा विकेट लिए।

फाइनल में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ डी.वाई. पाटिल स्पोर्ट्स एकेडमी में उन्होंने 58 रनों की महत्वपूर्ण पारी खेली और भारत को 298/7 के मजबूत स्कोर तक पहुंचाया। इस प्रदर्शन के साथ उन्होंने साबित किया कि वह भारत की सबसे भरोसेमंद खिलाड़ियों में से एक क्यों हैं।

दीप्ति ने पूरे टूर्नामेंट में 7 पारियों में 215 रन बनाए, जिसमें तीन अर्धशतक शामिल रहे — श्रीलंका के खिलाफ 53 रन, इंग्लैंड के खिलाफ 51 रनऔर फाइनल में 58 रन।

गेंदबाज़ी में भी उनका प्रदर्शन शानदार रहा। उन्होंने कुल 17 विकेट लिए और संयुक्त रूप से सर्वाधिक विकेट लेने वाली गेंदबाज़ रहीं। इंग्लैंड के खिलाफ उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 4 विकेट पर 51 रन रहा, जबकि श्रीलंका (3/54) और पाकिस्तान (3/45) के खिलाफ भी उन्होंने प्रभावशाली स्पैल डाले।

हरमनप्रीत ने फैन्स का जताया आभार

हरमनप्रीत ने कहा, 'भीड़ ने हमें हर उतार-चढ़ाव में साथ दिया। तीन मैच लगातार हारने के बाद भी विश्वास नहीं टूटा। यही हमारा असली हौसला था।' 

मैच संक्षेप

भारत महिला टीम: 298/7
दक्षिण अफ्रीका महिला टीम: 246/10
परिणाम: भारत ने 52 रन से जीत दर्ज की।