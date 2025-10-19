स्पोर्ट्स डेस्क : दीप्ति शर्मा ने इंग्लैंड के खिलाफ महिला विश्व कप 2025 के मुकाबले में बड़ा मुकाम हासिल कर लिया है। दीप्ति महिला वनडे में 2000 रन और 150 विकेट लेने वाली चौथी महिला क्रिकेटर बन गई है। दीप्ति यह रिकॉर्ड बनाने वाली वह पहली भारतीय महिला क्रिकेटर भी हैं। महिला वनडे में 2000 रन और 150 विकेट हासिल करने के मामले में पहली तीन महिला खिलाड़ी ऑस्ट्रेलिया की एलिसा पेरी, वेस्टइंडीज की स्टेफनी टेलर और दक्षिण अफ्रीका की मारिजैन कैप हैं।

महिला वनडे में 2000 रन और 150 विकेट का डबल

4414, 166 - एलिस पेरी (ऑस्ट्रेलिया)

5873, 155 - स्टेफनी टेलर (वेस्टइंडीज)

3397, 172 - मारिज़ैन कैप (दक्षिण अफ्रीका)

2607, 150 - दीप्ति शर्मा (भारत)

महिला वनडे में भारत के लिए सर्वाधिक विकेट

255 - झूलन गोस्वामी (203 सराय)

150* - दीप्ति शर्मा (116 पारी)

141 - निकोला डेविड (97 इन्स)

100 - नूशिन अल खादीर (77 सराय)

99 - राजेश्वरी गायकवाड़ (64 सराय)

मैच की बात करें तो इंग्लैंड ने भारत के खिलाफ टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला करते हुए विकेटकीपर बल्लेबाज एमी जोन्स (56) की अर्धशतकीय पारी की बदौलत 25 ओवर पूरे होने तक 2 विकेट के नुकसान पर 120 रन बनाए।