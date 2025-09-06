स्पोर्ट्स डेस्क: दक्षिण अफ्रीका के ऑलराउंडर वियान मुल्डर के पास इतिहास रचने और एक टेस्ट पारी में किसी व्यक्ति द्वारा सर्वाधिक रनों का ब्रायन लारा का रिकॉर्ड तोड़ने का सुनहरा मौका था। वेस्टइंडीज के दिग्गज लारा के नाम अभी भी 400* रन का रिकॉर्ड है जो उन्होंने 2004 में इंग्लैंड के खिलाफ बनाया था।

मुल्डर इस रिकॉर्ड को तोड़ सकते थे क्योंकि वह इस साल जुलाई में जिम्बाब्वे के खिलाफ खेले गए टेस्ट मैच में 367 रन पर बल्लेबाजी कर रहे थे। लेकिन दक्षिण अफ्रीका के अंतरिम कप्तान की भूमिका निभा रहे इस ऑलराउंडर ने सभी को चौंकाते हुए पारी घोषित कर दी। दिन का खेल खत्म होने के बाद शॉन पोलक से बात करते हुए मुल्डर ने बताया कि उन्होंने पारी घोषित करने का फैसला इसलिए किया क्योंकि उन्हें लगता है कि यह रिकॉर्ड लारा के नाम ही रहना चाहिए।

दक्षिण अफ्रीका के दिग्गज क्रिकेटर एबी डिविलियर्स रिकॉर्ड न तोड़ पाने के लिए मुल्डर द्वारा दिए गए स्पष्टीकरण से संतुष्ट नहीं है।

डिविलियर्स ने एक पॉडकास्ट पर कहा, 'मुझे लगता है कि उन्हें लारा का रिकॉर्ड तोड़ देना चाहिए था। मेरा मतलब है मैं बाद में उनकी टिप्पणियों से पूरी तरह सहमत नहीं था। जहां उन्होंने कहा था कि दिग्गजों के पास रिकॉर्ड होने चाहिए। लेकिन उन्होंने सिर्फ आखिरी 20 रनों के लिए कई दिग्गजों को पीछे छोड़ दिया। संगकारा जैसे खिलाड़ी। मैं सोच रहा था, ओह, वे दिग्गज नहीं हैं या क्या?'

उन्होंने आगे कहा, 'नहीं उसे लारा का रिकॉर्ड तोड़ने का यह मौका दोबारा कभी नहीं मिलेगा। बस जाओ और इसे हासिल करो। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मुकाबला किसके खिलाफ है या कहां है। उन्होंने फिर भी टेस्ट मैच जीत लिया। यही सबसे महत्वपूर्ण बात है।'