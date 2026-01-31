जोहान्सबर्ग : दक्षिण अफ्रीका के अनुभवी बल्लेबाज़ डेविड मिलर को बड़ी राहत मिली है। मांसपेशियों की चोट से जूझ रहे मिलर को आगामी आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2026 में खेलने के लिए मेडिकल क्लियरेंस मिल गया है। यह टूर्नामेंट अगले सप्ताह भारत और श्रीलंका में शुरू होने जा रहा है।

SA20 में लगी थी चोट, फिटनेस टेस्ट में हुए पास

क्रिकेट साउथ अफ्रीका (CSA) ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए जानकारी दी कि मिलर को SA20 टूर्नामेंट के दौरान पार्ल रॉयल्स की ओर से खेलते हुए एडडक्टर मांसपेशी में खिंचाव आ गया था। इसके बाद उन्होंने इस सप्ताह सफलतापूर्वक फिटनेस टेस्ट पास किया और अब वह पूरी तरह फिट हैं।

CSA ने कहा कि मिलर रविवार को जोहान्सबर्ग के OR टैम्बो इंटरनेशनल एयरपोर्ट से टीम के साथ मुंबई के लिए रवाना होंगे, जहां टीम वर्ल्ड कप की तैयारियां शुरू करेगी।

पिछली बार उपविजेता रहा था दक्षिण अफ्रीका

दक्षिण अफ्रीका की टीम पिछली बार टी20 वर्ल्ड कप में रनर-अप रही थी और इस बार खिताब जीतने के इरादे से मैदान में उतरेगी। टीम को ग्रुप-डी में न्यूजीलैंड, अफगानिस्तान, कनाडा और यूएई के साथ रखा गया है।

भारत के खिलाफ खेलेगी वॉर्म-अप मैच

टी20 वर्ल्ड कप से पहले दक्षिण अफ्रीका टीम भारत के खिलाफ अभ्यास मैच खेलेगी। यह मुकाबला 4 फरवरी को नवी मुंबई के डीवाई पाटिल स्टेडियम में खेला जाएगा। इसके बाद दक्षिण अफ्रीका 9 फरवरी को अहमदाबाद में कनाडा के खिलाफ अपने अभियान की शुरुआत करेगी।