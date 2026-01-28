Go to PunjabKesari.in

स्पोर्ट्स डेस्क : टी20 वर्ल्ड कप 2026 से पहले टीम इंडिया की तैयारियों के बीच वॉशिंगटन सुंदर की फिटनेस को लेकर चिंता बढ़ गई है। युवा ऑलराउंडर की इंजरी अपडेट भारतीय टीम मैनेजमेंट और फैंस दोनों के लिए बेहद अहम मानी जा रही है। न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे सीरीज़ के दौरान पसली में चोट लगने के बाद सुंदर मैदान से दूर हैं और मौजूदा T20I सीरीज़ में भी हिस्सा नहीं ले पा रहे हैं। ऐसे में सवाल यही है कि क्या वह समय रहते फिट होकर मेगा टूर्नामेंट के लिए उपलब्ध हो पाएंगे।

कब और कैसे लगी वॉशिंगटन सुंदर को चोट? 

वॉशिंगटन सुंदर को यह चोट भारत बनाम न्यूजीलैंड वनडे सीरीज़ के पहले मुकाबले में लगी थी। फील्डिंग के दौरान उन्हें पसली के हिस्से में साइड स्ट्रेन हुआ, जिसके साथ हल्का फ्रैक्चर भी सामने आया। मेडिकल टीम ने तुरंत उन्हें आराम की सलाह दी, जिसके चलते वह इसके बाद के मैचों और पांच मैचों की T20I सीरीज़ से बाहर हो गए। यह सीरीज़ भारत के लिए T20 वर्ल्ड कप 2026 से पहले आखिरी बड़ी तैयारी मानी जा रही है।

T20I सीरीज से बाहर, लेकिन वर्ल्ड कप की उम्मीद बरकरार

सुंदर फिलहाल न्यूजीलैंड के खिलाफ T20I सीरीज़ का हिस्सा नहीं हैं, लेकिन टीम इंडिया ने उन्हें पूरी तरह नजरअंदाज नहीं किया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक चयनकर्ताओं और टीम मैनेजमेंट की नजरें सीधे टी20 वर्ल्ड कप 2026 पर टिकी हैं। माना जा रहा है कि वह भारत की वर्ल्ड कप योजनाओं में शामिल हैं, हालांकि 7 फरवरी को USA के खिलाफ होने वाले शुरुआती मुकाबले में उनकी उपलब्धता को लेकर संदेह बना हुआ है। 

नेट्स में वापसी, लेकिन दर्द अभी बाकी

इंजरी से उबरने की दिशा में वॉशिंगटन सुंदर ने अहम कदम बढ़ाया है। उन्होंने हाल ही में नेट्स में बल्लेबाजी शुरू की और करीब 30 मिनट तक प्रैक्टिस की। यह उनके रिकवरी प्रोसेस का सकारात्मक संकेत है। हालांकि, सूत्रों के अनुसार पसली के जिस हिस्से में चोट लगी थी, वहां अब भी हल्का दर्द महसूस हो रहा है। मेडिकल टीम किसी भी तरह की जल्दबाजी नहीं करना चाहती, ताकि चोट दोबारा गंभीर न हो जाए।

टीम मैनेजमेंट क्यों बरत रहा है अतिरिक्त सावधानी?

भारतीय टीम मैनेजमेंट इस समय “रिस्क नहीं, रिजल्ट” की नीति पर काम कर रहा है। संभावना है कि फरवरी के पहले हफ्ते में वॉशिंगटन सुंदर का पूरा रिटर्न टू प्ले (RTP) असेसमेंट किया जाएगा। इसी के आधार पर यह तय होगा कि वह कब पूरी तरह मैच फिट माने जाएंगे। टीम चाहती है कि सुंदर 100 फीसदी फिट होकर ही मैदान में उतरें, खासकर वर्ल्ड कप जैसे बड़े मंच पर।

पाकिस्तान मैच और टीम कॉम्बिनेशन पर असर

टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार टीम से जुड़े एक सूत्र ने बताया कि पाकिस्तान के खिलाफ हाई-वोल्टेज मुकाबले में अभी भी पर्याप्त समय है। सुंदर को खासतौर पर बाएं हाथ के बल्लेबाजों के खिलाफ मैचअप विकल्प के तौर पर देखा जा रहा है। इसी वजह से उनकी गैरमौजूदगी में रवि बिश्नोई जैसे खिलाड़ियों को आजमाया जा रहा है। मौजूदा समय में ऑफ-स्पिन ऑलराउंडर के सीमित विकल्पों के कारण सुंदर की भूमिका और भी अहम हो जाती है।
 