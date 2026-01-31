Go to PunjabKesari.in

नई दिल्ली : भारत के शानदार बल्लेबाज तिलक वर्मा को ग्रोइन इंजरी से पूरी तरह ठीक होने के बाद बेंगलुरु में BCCI सेंटर ऑफ एक्सीलेंस (CoE) से मंजूरी मिलने वाली है। BCCI के एक सूत्र ने शनिवार को PTI को बताया कि तिलक को CoE से छुट्टी मिल जाएगी और वह 3 फरवरी को मुंबई में भारतीय टीम से जुड़ेंगे जिससे 7 फरवरी से भारत और श्रीलंका के अलग-अलग मैदानों पर शुरू होने वाले टी20 वर्ल्ड कप से कुछ दिन पहले टीम को बड़ी राहत मिलेगी। 

सूत्र ने कहा, 'उन्होंने पूरी तरह से मैच फिटनेस हासिल कर ली है।' 7 जनवरी को ग्रोइन इंजरी की सर्जरी के बाद वर्मा CoE में ट्रेनिंग कर रहे थे। उन्हें फाइनल फिटनेस क्लीयरेंस के लिए शुक्रवार को एक सिमुलेशन मैच में हिस्सा लेना था। इस खबर का मतलब है कि 23 साल के बल्लेबाज के आने वाले T20 वर्ल्ड कप के लिए उपलब्ध होने की उम्मीद है। मंजूरी मिलने के बाद वर्मा के T20 टूर्नामेंट से पहले वार्म-अप मैचों के लिए भारतीय टीम में शामिल होने की उम्मीद है। 

तिलक न्यूजीलैंड के खिलाफ हालिया टी20 सीरीज में नहीं खेल पाए थे, जहां श्रेयस अय्यर को उनकी जगह टीम में शामिल किया गया था। अब वह नेशनल टीम में वापसी करेंगे। डिफेंडिंग चैंपियन भारत टी20 वर्ल्ड कप के पहले दिन USA के खिलाफ अपने अभियान की शुरुआत करेगा।