स्पोर्ट्स डेस्क : टी20 वर्ल्ड कप 2026 से ठीक पहले इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल (ICC) ने बड़ा कदम उठाते हुए अमेरिका (USA) के बल्लेबाज़ आरोन जोन्स को अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया है। 31 वर्षीय इस खिलाड़ी पर मैच फिक्सिंग के गंभीर आरोप लगे हैं, जिससे यूएसए क्रिकेट को तगड़ा झटका लगा है।

BIM10 लीग में मैच फिक्सिंग का आरोप

ICC के मुताबिक, आरोन जोन्स पर 2023–24 सीजन में बारबाडोस में खेली गई BIM10 लीग के दौरान मैच फिक्सिंग या मैच के नतीजों को प्रभावित करने की कोशिश करने का आरोप है। यह मामला क्रिकेट वेस्टइंडीज (CWI) के एंटी-करप्शन कोड के तहत आता है।

ICC एंटी-करप्शन कोड के तहत 5 गंभीर आरोप

ICC ने अपने आधिकारिक बयान में कहा, 'इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल (ICC) ने संयुक्त राज्य अमेरिका (USA) के खिलाड़ी आरोन जोन्स पर क्रिकेट वेस्टइंडीज (CWI) और ICC के एंटी-करप्शन कोड के तहत कुल पांच उल्लंघनों का आरोप लगाया है। ये आरोप मुख्य रूप से 2023-24 के BIM10 टूर्नामेंट से जुड़े हैं, जबकि दो अन्य आरोप अंतरराष्ट्रीय मैचों से संबंधित हैं।'

भ्रष्ट प्रस्ताव की जानकारी न देने का भी आरोप

मैच फिक्सिंग के आरोप के अलावा, आरोन जोन्स पर यह भी आरोप है कि उन्होंने किसी भी संदिग्ध या भ्रष्ट प्रस्ताव की जानकारी संबंधित अधिकारियों को नहीं दी। यह CWI एंटी-करप्शन कोड का सीधा उल्लंघन माना जाता है।

जांच में सहयोग न करने और सबूत छिपाने का आरोप

ICC के अनुसार, आरोन जोन्स पर जांच के दौरान सहयोग न करने के भी गंभीर आरोप हैं। उन पर ICC की एंटी-करप्शन यूनिट (ACU) की जांच में बाधा डालने, सबूत छिपाने या उनसे छेड़छाड़ करने के दो अतिरिक्त आरोप भी लगाए गए हैं।

तुरंत प्रभाव से क्रिकेट से निलंबन

ICC ने स्पष्ट किया कि, 'मिस्टर जोन्स को तत्काल प्रभाव से सभी प्रकार की क्रिकेट गतिविधियों से निलंबित कर दिया गया है और उन्हें 28 जनवरी 2026 से 14 दिनों के भीतर आरोपों का जवाब देना होगा।'

टी20 वर्ल्ड कप 2026 से पहले USA को बड़ा झटका

यह मामला यूएसए टीम के लिए बेहद खराब समय पर सामने आया है। आरोन जोन्स 2024 टी20 वर्ल्ड कप में अमेरिका के लिए अहम भूमिका निभा चुके हैं और टीम को पहली बार सुपर-8 तक पहुंचाने में उनका योगदान रहा था।

BIM10 लीग पर ICC की बड़ी जांच

ICC ने संकेत दिए हैं कि यह मामला BIM10 लीग से जुड़ी एक व्यापक जांच का हिस्सा है और आने वाले दिनों में अन्य खिलाड़ियों पर भी कार्रवाई हो सकती है।

आरोन जोन्स का इंटरनेशनल करियर खतरे में

न्यूयॉर्क में जन्मे आरोन जोन्स अब तक 52 वनडे 48 टी20 इंटरनेशनल मैच अमेरिका के लिए खेल चुके हैं। उन्होंने आखिरी बार अप्रैल 2025 में राष्ट्रीय टीम का प्रतिनिधित्व किया था। मौजूदा आरोपों के चलते उनका अंतरराष्ट्रीय करियर गंभीर खतरे में पड़ गया है।

