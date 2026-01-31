स्पोर्ट्स डेस्क : पश्चिम बंगाल में निपाह वायरस के दो मामलों के सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर भारत की आईसीसी मेन्स टी20 वर्ल्ड कप 2026 की मेजबानी को लेकर आशंकाएं जताई जाने लगीं। कुछ पोस्ट्स में हालात को बढ़ा-चढ़ाकर पेश किया गया, जिससे भ्रम की स्थिति बनी। हालांकि ज़मीनी सच्चाई इससे बिल्कुल अलग है। सरकारी एजेंसियां, स्वास्थ्य मंत्रालय, विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) और भारतीय क्रिकेट बोर्ड—सभी ने साफ किया है कि स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में है और वर्ल्ड कप आयोजन को लेकर किसी भी तरह का जोखिम नहीं है।

निपाह वायरस: नया नहीं, स्थिति नियंत्रण में

पश्चिम बंगाल में सामने आया निपाह वायरस का मामला न तो अभूतपूर्व है और न ही असामान्य। यह भारत में निपाह संक्रमण का आठवां मामला है। दिसंबर में दो लोग संक्रमित पाए गए थे, जिन्हें तुरंत आइसोलेट कर इलाज शुरू कर दिया गया। दोनों मरीज पूरी तरह क्वारंटीन में हैं और उनकी हालत पर लगातार नजर रखी जा रही है। राहत की बात यह है कि उनके संपर्क में आए 196 लोगों की ट्रेसिंग और जांच के बाद कोई नया मामला सामने नहीं आया।

सरकार की त्वरित कार्रवाई और आधिकारिक बयान

केंद्र और राज्य सरकार ने मामले को बेहद गंभीरता से लिया और तुरंत संयुक्त निगरानी, जांच और फील्ड इन्वेस्टिगेशन शुरू किए। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि फिलहाल निपाह वायरस का कोई नया केस सामने नहीं आया है और हालात पूरी तरह काबू में हैं। मंत्रालय के मुताबिक, स्थिति पर लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है, जिससे यह साफ है कि किसी भी तरह की आपात स्थिति नहीं है।

निपाह वायरस कैसे फैलता है? भ्रम बनाम तथ्य

विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार निपाह एक जूनोटिक वायरस है, जो जानवरों से इंसानों में फैलता है। यह संक्रमित भोजन या संक्रमित व्यक्ति के बेहद करीबी संपर्क से फैल सकता है। सबसे अहम बात यह है कि निपाह वायरस हवा से नहीं फैलता, जैसा कोविड-19 के दौरान हुआ था। यह केवल खांसी, छींक की बूंदों या निकट संपर्क तक सीमित रहता है, जिससे बड़े स्तर पर फैलने का खतरा बेहद कम होता है।

यात्रा प्रतिबंधों पर WHO की साफ राय

कोविड के अनुभव के बाद कुछ देश केवल एहतियात के तौर पर थर्मल स्क्रीनिंग जैसे कदम उठा रहे हैं। हालांकि WHO ने साफ कहा है कि मौजूदा सबूतों के आधार पर किसी भी तरह के यात्रा या व्यापार प्रतिबंध की जरूरत नहीं है। यानी अंतरराष्ट्रीय आयोजनों या यात्राओं पर रोक लगाने का कोई वैज्ञानिक आधार मौजूद नहीं है।

सोशल मीडिया पर फैली अफवाहों की सच्चाई

सोशल मीडिया पर फैलाई जा रही ज्यादातर भ्रामक सूचनाएं पाकिस्तान से जुड़े कुछ अकाउंट्स के जरिए सामने आई हैं। कुछ चीनी नागरिकों द्वारा भारत से फ्लाइट्स सस्पेंड करने की मांग की बातें भी चर्चा में रहीं, लेकिन ज़मीनी हकीकत इससे उलट है। न तो किसी देश ने आधिकारिक चेतावनी जारी की है और न ही किसी क्रिकेट बोर्ड ने सुरक्षा को लेकर चिंता जताई है।

BCCI का स्पष्ट रुख

भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) ने भी स्थिति पर अपना पक्ष साफ कर दिया है। एक वरिष्ठ अधिकारी के मुताबिक, खिलाड़ियों की सेहत और सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है। अगर जरा सा भी वास्तविक खतरा होता, तो सरकार और स्थानीय प्रशासन से तुरंत सलाह ली जाती। फिलहाल यह सिर्फ डर फैलाने की कोशिश है।

ईडन गार्डन्स और वर्ल्ड कप शेड्यूल सुरक्षित

निपाह के दोनों मामले बारासात इलाके में मिले हैं, जो ईडन गार्डन्स से करीब 30 किलोमीटर दूर है। ईडन गार्डन्स में T20 वर्ल्ड कप 2026 के छह मुकाबले खेले जाने हैं, जिनमें एक सेमीफाइनल भी शामिल है। BCCI ने साफ कर दिया है कि मैचों को शिफ्ट करने को लेकर कोई चर्चा नहीं हुई है और सरकार की ओर से भी कोई चेतावनी जारी नहीं की गई है।