रोहतक : बाएं हाथ के स्पिन गेंदबाजी ऑलराउंडर शाहबाज अहमद ने मैच में अपने करियर का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए 11 विकेट चटकाए जिससे बंगाल ने शनिवर को यहां ग्रुप सी में हरियाणा को तीन दिन के भीतर 188 न से हराकर अजेय रहते हुए रणजी ट्रॉफी क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई। गेंदबाजों की मददगार पिच पर शाहबाज ने दूसरी पारी में 38 रन देकर छह विकेट चटकाए जिससे 294 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए हरियाणा की टीम 26.1 ओवर में 105 रन पर ढेर हो गई।

पहली पारी में 42 रन पर 5 विकेट चटकाने वाले शाहबाज ने मैच में कुल 80 रन देकर 11 विकेट हासिल किए। मेवात में जन्में शाहबाज ने दूसरी पारी में शुरुआती छह विकेट चटकाकर बंगाल की जीत लगभग तय कर दी थी। पिछले दौर में सेना को हराकर पहले ही क्वार्टर फाइनल में जगह बना चुका बंगाल पांच जीत से 36 अंक के साथ शीर्ष पर रहा और उसने एक भी मैच नहीं गंवाया। हरियाणा की टीम इसके साथ ही बाहर हो जाएगी क्योंकि देहरादून में असम के खिलाफ उत्तराखंड की टीम मजबूत स्थिति में है।

इससे पहले बंगाल ने दिन की शुरुआत तीन विकेट पर 155 रन से की और अपने बाकी बचे सात विकेट 45 रन जोड़कर गंवा दिए जिससे पूरी टीम 56.5 ओवर में 200 रन पर सिमट गई। कप्तान अभिमन्यु ईश्वरन 157 गेंद में 83 रन बनाकर शीर्ष स्कोरर रहे। उन्हें तन्मय बलोदा (51 रन पर दो विकेट) ने आउट किया। पहली पारी में 93 रन की बढ़त हासिल करने वाले बंगाल ने हरियाणा को 294 रन का लक्ष्य दिया। युवराज सिंह और कप्तान अंकित कुमार ने पहले विकेट के लिए आठ ओवर में 44 रन जोड़कर टीम को अच्छी शुरुआत दिलाई।

शाहबाज ने नौवें ओवर की पहली ही गेंद पर युवराज (22) को आउट किया और फिर अगली गेंद पर अशीष सिवाच (00) को पवेलियन भेजा। इसी ओवर की चौथी गेंद पर उन्होंने हिमांशु राणा (00) की पारी का भी अंत किया। तेज गेंदबाजों मुकेश कुमार (40 रन पर दो विकेट) और आकाश दीप (21 रन पर एक विकेट) ने भी उनका अच्छा साथ निभाया जबकि पदार्पण कर रहे बाएं हाथ के स्पिनर विकास सिंह ने प्रथम श्रेणी क्रिकेट में अपने विकेटों का खाता खोला। देहरादून में उत्तराखंड के सात विकेट पर 460 रन पर पारी घोषित करने के बाद असम की टीम 140 रन पर सिमट गई और उसे फॉलोऑन के लिए मजबूर होना पड़ा।

तेज गेंदबाज आदित्य रावत ने 24 रन देकर तीन जबकि स्पिनर मयंक मिश्रा ने 36 रन देकर तीन विकेट चटकाए। जगदीश सुचित को दो विकेट मिले। असम ने दूसरी पारी में छह विकेट पर 224 रन बना लिए हैं। टीम अब भी उत्तराखंड से 96 रन से पीछे है। उत्तराखंड के 22 अंक हैं और वह बंगाल के बाद ग्रुप से नॉकआउट में जगह बनाने वाली दूसरी टीम बनने की प्रबल दावेदार है। अगरतला में गुजरात के 352 रन के जवाब में त्रिपुरा ने पहली पारी में 427 रन बनाकर बढ़त हासिल की। विजय शंकर ने नाबाद 151 जबकि हनुमा विहारी ने 90 और श्रीदम पॉल ने 69 रन की पारी खेली।

विशाल जायसवाल ने 62 रन देकर चार जबकि चिंतन गजा और सिद्धार्थ देसाई ने दो-दो विकेट चटकाए। गुजरात ने दूसरी पारी में दो विकेट पर 53 रन बना लिए हैं। दिल्ली में सेना ने रेलवे को 212 रन पर समेटकर पहली पारी के आधार पर 131 रन की बढ़त हासिल की और फिर अपनी दूसरी पारी आठ विकेट पर 166 रन पर घोषित करके विरोधी टीम को 297 रन का लक्ष्य दिया। रेलवे ने दूसरी पारी में एक विकेट पर 69 रन बना लिए हैं।