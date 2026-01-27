Go to PunjabKesari.in

केप टाउन (दक्षिण अफ्रीका) : दक्षिण अफ्रीका के बल्लेबाज रयान रिकेल्टन, जिन्हें T20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए टीम में शामिल किया गया है, ने कहा है कि वह अपने इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) के अनुभव पर थोड़ा और भरोसा करना चाहते हैं। 22 जनवरी को क्रिकेट दक्षिण अफ्रीका ने घायल टोनी डी जोरजी और डोनोवन फरेरा की जगह रिकेल्टन और ट्रिस्टन स्टब्स को टी20 वर्ल्ड कप टीम में शामिल किया। 

29 साल के रिकेल्टन ने मई 2024 में वेस्टइंडीज के खिलाफ अपना T20I डेब्यू किया था। तब से इस बाएं हाथ के बल्लेबाज ने 18 मैचों में 381 रन बनाए हैं जिसमें दो अर्धशतक शामिल हैं। रिकेल्टन दक्षिण अफ्रीका की टी20 वर्ल्ड कप 2024 टीम का भी हिस्सा थे, जो बारबाडोस में भारत से हारने से पहले फाइनल में पहुंची थी। उन्होंने 2025 सीजन में IPL में डेब्यू किया। पांच बार की चैंपियन मुंबई इंडियंस का प्रतिनिधित्व करते हुए रिकेल्टन ने 14 मैचों में 388 रन बनाए, जिसमें तीन अर्धशतक शामिल हैं।

आगामी ICC टूर्नामेंट से पहले रिकेल्टन ने कहा कि उन्हें उपमहाद्वीप में अपने अप्रोच के बारे में सोचने की जरूरत है, जहां भारत में दो वनडे में उनके दो डक हैं, लेकिन पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी में उन्होंने शतक बनाया था। रिकेल्टन ने कहा, 'मुझे शायद अपने IPL अनुभव पर थोड़ा और भरोसा करने की जरूरत है। यह वनडे क्रिकेट था जहां मुझे संघर्ष करना पड़ रहा था। मुझे लगता है कि मुझे IPL से थोड़ा अनुभव मिला है, दबाव का, मैं मैदान से काफी परिचित हूं और शायद मैं जिन खिलाड़ियों के खिलाफ खेलने वाला हूं, उनमें से कई को जानता हूं।' 

उन्होंने आगे कहा, 'ICC इवेंट्स में सब कुछ बढ़ जाता है। खासकर भारत में, जहां क्रिकेट एक धर्म है। जिस तीव्रता से खेल खेला जाता है, वह चरम पर पहुंच जाता है। हर कोई इसके लिए तैयार रहता है, चाहे आप किसी भी शारीरिक या मानसिक स्थिति में हों....और हर मैच एक बड़ा मैच होता है।' 
 