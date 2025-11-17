स्पोर्ट्स डेस्क : भारत की 30 रन की हार के बाद ईडन गार्डन्स की पिच पर मचे विवाद ने तूल पकड़ लिया है। टीम इंडिया के हेड कोच गौतम गंभीर ने मैच के बाद कहा था कि 'पिच में कोई डेमन नहीं था', लेकिन दिग्गज तेज गेंदबाज डेल स्टेन (Dale Steyn) और भारत के लेजेंड स्पिनर अनिल कुंबले इस बात को पचा नहीं पाए।

स्टेन और कुंबले ने साफ कहा कि पिच पर बल्लेबाज़ों के लिए हालात बेहद मुश्किल थे और गंभीर की ‘नो डेमंस’ वाली थ्योरी ज़मीन पर नहीं उतरती।

गंभीर बोले– पिच बिल्कुल वैसी थी जैसी हम चाहते थे

मैच के बाद गंभीर ने कहा था, 'विकेट बिल्कुल अनप्लेयेबल नहीं थी। क्यूरेटर ने वैसी ही पिच दी जैसी हमने मांगी थी। रन न बनने की जिम्मेदारी बल्लेबाज़ों की है।' लेकिन इस बयान के बाद स्टेन और कुंबले का रिएक्शन फौरन सामने आ गया। कुंबले बोले— ऐसा कोलकाता मैंने अपने करियर में कभी नहीं देखा।

भारत के सबसे सफल टेस्ट गेंदबाज़ अनिल कुंबले ने कहा: 'मैं अंडर-19 के दिनों से ईडन गार्डन्स आ रहा हूं, लेकिन कभी नहीं देखा कि यहां की पिच तीन दिन में इस तरह व्यवहार करे। गंभीर कह रहे हैं टीम ने ऐसी पिच मांगी…यह सुनकर मैं हैरान हूं क्योंकि यह टीम बहुत युवा है।'

डेल स्टेन का गंभीर पर पलटवार, ‘दो फीट घूम रही गेंदें, स्किडिंग डिलीवरी… ये क्या था?’

स्टेन ने लाइव शो में कहा: 'गंभीर कह रहे हैं पिच में डेमन नहीं थे? मैंने तो खूब देखे! कुछ गेंदें दो फीट घूम कर विकेटकीपर के कंधे पर लग रही थीं। अगली गेंद स्किड होकर पैड पर जा रही थी। जब बल्लेबाज़ों के पास रन बनाने की ऑप्शन ही न हो, तो सिर्फ़ डिफेंस ही हथियार बचता है—और यही बताता है कि बल्लेबाज़ी बेहद मुश्किल थी।'

गिल की फिटनेस पर संकट— दूसरे टेस्ट में खेलना मुश्किल?

टीम इंडिया कप्तान शुभमन गिल की उपलब्धता पर भी संशय गहरा गया है। पहली पारी में उन्हें गर्दन में चोट लगी, जिसके बाद वो रनचेज़ में बल्लेबाजी के लिए उतरे ही नहीं। 16 नवंबर को उन्हें अस्पताल से डिस्चार्ज तो कर दिया गया, लेकिन दूसरा टेस्ट खेलेंगे या नहीं—यह साफ नहीं है।