मेलबर्न : बॉक्सिंग डे टेस्ट के पहले दिन एक बार फिर तीसरे अंपायर से जुड़ा विवाद देखने को मिला, जब ब्रायडन कार्स ने कथित नो-बॉल पर मिशेल स्टार्क को आउट कर दिया। जब ऑस्ट्रेलिया 142/7 पर संघर्ष कर रहा था, तब स्टार्क ने ऊंचा शॉट खेला और मिड-ऑफ से पीछे दौड़ते हुए बेन स्टोक्स ने कैच लपक लिया। MCG में मौजूद दर्शकों को लगा कि जब साइड-ऑन रिप्ले दिखाया गया तो कार्स ने नो-बॉल फेंकी थी।

जब स्टार्क ड्रेसिंग रूम की ओर जा रहे थे, तो ब्रॉडकास्ट रिप्ले में कार्स का अगला पैर क्रीज से आगे जाता हुआ दिखा जिससे नो-बॉल की संभावना पर सवाल उठने लगे। स्टार्क ने जाने से पहले बड़ी स्क्रीन पर एक नजर डाली, जबकि तीसरे अंपायर अहसान रजा ने फैसला सुनाया कि पहले संपर्क के समय कार्स के पैर का कुछ हिस्सा लाइन के पीछे था, इस फैसले से कई पूर्व ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी सहमत नहीं थे।

ऑस्ट्रेलियाई दिग्गज मार्क वॉ ने कमेंट्री के दौरान कहा, 'मुझे नहीं दिख रहा कि उनके जूते का कोई भी हिस्सा लाइन के पीछे कैसे है, जब तक कि मेरी आंखें खराब न हो गई हों। मैं इसे स्वीकार नहीं कर सकता... मुझे यह नहीं दिख रहा है।'

पूर्व ऑस्ट्रेलियाई स्पिनर केरी ओ'कीफ ने कहा, 'यह दूसरी बार पेंट करने से भी ज़्यादा टाइट है। पहले संपर्क के समय मुझे नहीं दिख रहा कि वह सफेद लाइन के पीछे है; उनकी एड़ी का कोई भी हिस्सा। यह कार्स और कप्तान बेन स्टोक्स की रणनीति (स्टार्क को उस शॉट के लिए बढ़ावा देने की) के शानदार क्रिकेट प्रदर्शन को छिपा देता है।'

स्टार्क के आउट होने के साथ ही ऑस्ट्रेलिया ने सिर्फ चार गेंदों में अपने आखिरी तीन विकेट गंवा दिए और मेजबान टीम अपनी पहली पारी में 152 रन पर ऑल आउट हो गई। जवाब में इंग्लैंड 62/4 पर संघर्ष कर रहा है जिसमें स्टार्क और माइकल नेसर ने दो-दो विकेट लिए हैं।

खास बात यह है कि MCG में भारी भीड़ देखी गई, जिसमें पहले से ही 93,442 लोग मौजूद थे, यह संख्या और बढ़ सकती है, जो न केवल यहां एशेज में पिछली सबसे ज्यादा भीड़ (2013-14 में 91,092) से अधिक है, बल्कि क्रिकेट के एक दिन के लिए अब तक की सबसे बड़ी भीड़ (2015 विश्व कप फाइनल के लिए 93,013) से भी ज्यादा है।