स्पोर्ट्स डेस्क : चेन्नई सुपर किंग्स ने आईपीएल 2026 ऑक्शन से पहले 9 खिलाड़ियों को रिलीज कर दिया है, जबकि 16 खिलाड़ियों को रिटेन किया है। टीम ने डेवाल्ड ब्रेविस, जेमी ओवर्टन, नूर अहमद और नाथन एलिस समेत चार विदेशी खिलाड़ियों को भी अपने स्क्वाड में रखा है। सबसे चौंकाने वाला फैसला मथीशा पाथिराना और रचिन रवींद्र को रिलीज करना रहा।

इससे पहले CSK ने ऑलराउंडर रवींद्र जडेजा और सैम कर्रन को ट्रेड कर राजस्थान रॉयल्स भेजा था, और उनकी जगह संजू सैमसन को टीम में शामिल किया है। चेन्नई के पास अब 16 खिलाड़ी मौजूद हैं और ऑक्शन में टीम 9 स्लॉट भरने उतरेगी।

CSK की रिटेंशन लिस्ट

एमएस धोनी, ऋतुराज गायकवाड़, संजू सैमसन (ट्रेड), शिवम दुबे, डेवाल्ड ब्रेविस, आयुष म्हात्रे, उर्विल पटेल, रामकृष्ण घोष, जेमी ओवर्टन, नूर अहमद, खलील अहमद, अंशुल कंबोज, नाथन एलिस, श्रेयस गोपाल, मुकेश चौधरी, गुरजपनीत सिंह

रिलीज खिलाड़ी

राहुल त्रिपाठी, दीपक हुड्डा, वंश बेदी, आंद्रे सिद्धार्थ, शेख रशीद, रचिन रवींद्र, विजय शंकर, कमलेश नागरकोटी, मथीशा पाथिराना

43.4 करोड़ रुपये का पर्स बचा

CSK के पास 43.4 करोड़ रुपये का पर्स बचा है, जिससे टीम ऑक्शन में अधिकतम 9 खिलाड़ियों को खरीद सकती है, जिनमें 4 विदेशी खिलाड़ी होना जरूरी है। पिछले सीजन CSK का प्रदर्शन निराशाजनक रहा था, जहां टीम 14 में से सिर्फ 4 मैच जीत पाई और पॉइंट्स टेबल में सबसे नीचे रही।