नई दिल्ली: भारत के पूर्व कप्तान और वर्तमान कोच गौतम गंभीर (Gautam Gambhir) ने खुलासा किया कि जब उन्होंने शुभमन गिल को भारत का टेस्ट कप्तान नियुक्त किया था, तब उनकी बातचीत कैसी रही। 25 साल के गिल को रोहित शर्मा के अचानक से टेस्ट क्रिकेट से रिटायर होने के बाद कप्तानी सौंपी गई थी। गंभीर ने कहा, “मैंने गिल से कहा कि हमने तुम्हें गहरे समुद्र में फेंक दिया है। अब तुम्हें या तो डूबना होगा या सबसे बेहतरीन तैराक बनना होगा।’’

गिल ने इस चुनौती को बखूबी निभाया। इंग्लैंड के खिलाफ पांच टेस्ट की एंडरसन-तेंदुलकर ट्रॉफी 2025 में गिल ने 754 रन बनाए, जिसमें चार शतक शामिल थे, और टीम का नेतृत्व करते हुए शानदार प्रदर्शन किया। गंभीर ने उनकी कप्तानी और दबाव संभालने की क्षमता की तारीफ की और कहा कि गिल ने अपनी सबसे कठिन परीक्षा पास कर ली है।

इस शानदार प्रदर्शन के बाद, गिल को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ODI सीरीज में भारत का कप्तान भी नियुक्त किया गया है। टीम इंडिया में इस सीरीज में विराट कोहली और रोहित शर्मा भी खेलेंगे। वहीं, टी20 में गिल सूर्यकुमार यादव के डिप्टी कप्तान के रूप में मैदान पर उतरेंगे।
 