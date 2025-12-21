नई दिल्ली: भारत के मुख्य कोच गौतम गंभीर ने शनिवार को शुभमन गिल के टी20 वर्ल्ड कप 2026 स्क्वाड से बाहर होने के सवालों का जवाब दिए बिना ही मीडिया से दूरी बनाना चुना। टीम इंडिया ने हाल ही में साउथ अफ्रीका के खिलाफ टी20 सीरीज 3-1 से जीतकर समाप्त की। गिल का नाम टीम से बाहर रहना कई क्रिकेट फैंस के लिए चौंकाने वाला रहा, खासकर जब भारत घर पर अपना खिताब बचाने की तैयारी कर रहा है।

एयरपोर्ट पर भावुक पल

जैसे ही गंभीर नई दिल्ली एयरपोर्ट पहुंचे, पत्रकारों ने उनसे गिल की अनुपस्थिति पर प्रतिक्रिया मांगी। पूर्व ओपनर ने कोई जवाब नहीं दिया और सुरक्षा कर्मियों की मदद से आगे बढ़ गए। यह पल कैमरे में कैद हो गया और सोशल मीडिया पर वायरल हो गया।

टीम की आधिकारिक घोषणा मुंबई में हुई थी, जिसमें मुख्य चयनकर्ता अजित अग्रकर और कप्तान सुर्यकुमार यादव मौजूद थे। इस घोषणा में गिल का न केवल टी20 वर्ल्ड कप स्क्वाड से बाहर होना, बल्कि उपकप्तान का पद भी खोना चर्चा का बड़ा विषय बना। उनकी जगह ईशान किशन को बुलाया गया, जिन्होंने दो साल बाद टीम में वापसी की।

गिल को टीम से बाहर रखने की वजह

बाद में अग्रकर और यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्पष्ट किया कि यह निर्णय टीम संतुलन और संयोजन को ध्यान में रखते हुए लिया गया था, न कि गिल की क्षमता पर कोई शक था। 'शुभमन की गुणवत्ता पर कोई संदेह नहीं है। हाल ही में उन्होंने ज्यादा रन नहीं बनाए, लेकिन हम उनकी काबिलियत को बहुत उच्च मानते हैं। पिछली WC में भी वे कुछ अलग संयोजन के कारण बाहर रहे थे,' अग्रकर ने कहा।

कप्तान सुर्यकुमार यादव ने भी कहा, 'यह उनका फॉर्म का सवाल नहीं है। हमें ऊपर बल्लेबाज के रूप में एक विकेटकीपर चाहिए था। उनकी गुणवत्ता पर कोई सवाल नहीं है। वह शानदार खिलाड़ी हैं।'

गिल की हालिया फॉर्म

शुभमन गिल ने इस साल टी20 में 15 मैचों में 291 रन बनाए, औसत 24.25 और स्ट्राइक रेट लगभग 137। रिपोर्ट के अनुसार, गिल को WC स्क्वाड से बाहर रखने का फैसला अहमदाबाद टी20I से पहले ही लिया गया था।