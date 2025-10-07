गुवाहाटी : इंग्लैंड महिला क्रिकेट टीम की कप्तान नैट साइवर-ब्रंट अब अपने देश के वनडे इतिहास में नई उपलब्धि के कगार पर हैं। वह पूर्व विकेटकीपर-बल्लेबाज क्लेयर टेलर को पीछे छोड़कर इंग्लैंड की तीसरी सबसे ज़्यादा रन बनाने वाली वनडे खिलाड़ी बनने से केवल 10 रन दूर हैं। अगर वह मंगलवार को गुवाहाटी में बांग्लादेश के खिलाफ विश्व कप मैच में यह आंकड़ा पार कर लेती हैं, तो नया इतिहास रचेंगी।

साइवर-ब्रंट का शानदार वनडे करियर

नैट साइवर-ब्रंट ने अब तक 122 वनडे मैचों में 4,092 रन बनाए हैं। उनका औसत 46.50 और स्ट्राइक रेट 95.34 है। इस दौरान उन्होंने 9 शतक और 34 अर्धशतक लगाए हैं। उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर 148 नॉट आउट रहा है। इंग्लैंड की बल्लेबाजी में वह पिछले एक दशक से लगातार भरोसेमंद नाम रही हैं।

क्लेयर टेलर का रिकॉर्ड तोड़ने की तैयारी

पूर्व स्टार खिलाड़ी क्लेयर टेलर ने 126 वनडे मैचों में 4,101 रन बनाए थे। उनका औसत 40.20 और स्ट्राइक रेट बेहद सटीक था। साइवर-ब्रंट सिर्फ 10 रन बनाकर इस रिकॉर्ड को पार कर लेंगी, जिससे वह इंग्लैंड की तीसरी सबसे सफल वनडे बल्लेबाज बन जाएंगी।

शीर्ष पर हैं चार्लोट एडवर्ड्स

इंग्लैंड के लिए वनडे में सबसे ज्यादा रन चार्लोट एडवर्ड्स के नाम हैं। उन्होंने 191 मैचों में 5,992 रन बनाए, जिनमें 9 शतक और 46 अर्धशतक शामिल हैं। एडवर्ड्स के बाद हीदर नाइट और अब नैट साइवर-ब्रंट टीम की प्रमुख स्तंभ हैं।

विश्व कप में भी दमदार प्रदर्शन

आईसीसी महिला वनडे विश्व कप में साइवर-ब्रंट का प्रदर्शन बेहद शानदार रहा है। उन्होंने 19 मैचों में 805 रन बनाए हैं, जिनमें चार शतक और दो अर्धशतक शामिल हैं। चार शतक बनाकर वह टूर्नामेंट इतिहास की संयुक्त रूप से सबसे सफल बल्लेबाजों में शामिल हो चुकी हैं।

गेंद से भी कर दिखाया कमाल

साइवर-ब्रंट केवल बल्लेबाज ही नहीं, एक भरोसेमंद ऑलराउंडर भी हैं। मौजूदा टूर्नामेंट में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ पहले मैच में उन्होंने बल्लेबाजी नहीं की, लेकिन गेंद से 2 विकेट लेकर इंग्लैंड को 69 रन पर ऑलआउट करने में अहम भूमिका निभाई।