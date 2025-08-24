स्पोर्ट्स डेस्क : टेस्ट क्रिकेट में अपने लचीलेपन और धैर्य के लिए मशहूर चेतेश्वर पुजारा ने सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा कर दी है। उन्होंने टेस्ट क्रिकेट में भारत के आठवें सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी के रूप में संन्यास लिया। उन्होंने 43.60 की औसत से 7,195 रन बनाए जिनमें 19 शतक शामिल हैं। पुजारा ने एक भावुक सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा, 'भारतीय जर्सी पहनना, राष्ट्रगान गाना और हर बार मैदान पर कदम रखते ही अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करना - शब्दों में बयां करना असंभव है कि इसका असली मतलब क्या था। लेकिन जैसा कि कहते हैं, सभी अच्छी चीजों का अंत होना ही है, और अपार कृतज्ञता के साथ मैंने भारतीय क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लेने का फैसला किया है। आप सभी के प्यार और समर्थन के लिए धन्यवाद।' आइए पुजारा की कुछ विशेष इनिंग्स पर नजर डालते हैं-

206 बनाम इंग्लैंड, अहमदाबाद, 2012

389 गेंदों पर नाबाद 206 रन, 21 चौके, स्ट्राइक रेट 52.96

श्रृंखला के पहले टेस्ट में पुजारा के मैराथन दोहरे शतक ने भारत के 521/8 के घोषित स्कोर को आधार बनाया। जेम्स एंडरसन और स्टुअर्ट ब्रॉड सहित इंग्लैंड के आक्रमण के खिलाफ उनकी अनुशासित बल्लेबाजी ने 9 विकेट से जीत दिलाई। यह उनका सर्वोच्च टेस्ट स्कोर था और इसने स्पिनरों और तेज गेंदबाजों, दोनों पर हावी होने की उनकी क्षमता को प्रदर्शित किया।

204 बनाम ऑस्ट्रेलिया, हैदराबाद, 2013

341 गेंदों पर 204 रन, 30 चौके और एक छक्का, स्ट्राइक रेट 59.82

पुजारा का दूसरा दोहरा शतक ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ एक प्रभावशाली प्रदर्शन के दौरान आया। मुरली विजय (167) के साथ 370 रनों की साझेदारी करते हुए उन्होंने ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजी की धज्जियां उड़ा दीं और भारत को 503 रनों के विशाल स्कोर तक पहुंचाया और 135 रनों से पारी की जीत दिलाई। उनकी प्रवाहमयी बल्लेबाजी और बाउंड्री लगाना उनकी बेहतरीन विशेषताएं थीं।

153 बनाम दक्षिण अफ्रीका, जोहान्सबर्ग, 2013

270 गेंदों पर 153 रन, 21 चौके, स्ट्राइक रेट 56.67

दक्षिण अफ्रीका की कठिन परिस्थितियों में एक मजबूत आक्रमण (स्टेन, फिलेंडर, मोर्केल) के सामने पुजारा के दूसरी पारी में शतक ने भारत को 458 रनों का चुनौतीपूर्ण स्कोर बनाने में मदद की। मैच ड्रॉ रहा, लेकिन उनकी पारी दक्षिण अफ्रीका में किसी भारतीय द्वारा खेली गई सर्वश्रेष्ठ पारियों में से एक थी, जिसमें उन्होंने अपने धैर्य का परिचय दिया।

123 बनाम ऑस्ट्रेलिया, एडिलेड, 2018

246 गेंदों पर 123 रन, 7 चौके, 2 छक्के, स्ट्राइक रेट 50.00

2018-19 सीरीज के पहले टेस्ट में भारत 41/4 के स्कोर पर लड़खड़ा रहा था। पुजारा के दृढ़ शतक और दूसरी पारी में 71 रनों की पारी की बदौलत भारत ने 250 रन बनाए और एक प्रतिस्पर्धी लक्ष्य निर्धारित किया जिससे भारत को 31 रनों से जीत मिली, यह एक दशक में ऑस्ट्रेलिया में भारत की पहली टेस्ट जीत थी।

202 बनाम ऑस्ट्रेलिया, रांची, 2017

525 गेंदों पर 202 रन, 16 चौके, स्ट्राइक रेट 38.47।

ऑस्ट्रेलिया की पहली पारी में 451 रनों का सामना करते हुए पुजारा की 525 गेंदों की मैराथन पारी किसी भी भारतीय द्वारा टेस्ट में खेली गई सबसे लंबी पारी ने मैच ड्रॉ करवाने का काम सुनिश्चित किया। ऋद्धिमान साहा के साथ 199 रनों की साझेदारी और 11 घंटे की उनकी पारी ने ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों को निराश किया और उनके धैर्य को उजागर किया।