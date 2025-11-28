रावलपिंडी : तेज गेंदबाज दुष्मंता चमीरा (20 रन पर चार) ने लक्ष्य का बचाव करते हुए आखिरी ओवर में सिर्फ तीन रन खर्च किए जिससे श्रीलंका ने त्रिकोणीय श्रृंखला के अपने करो या मरो मैच में पाकिस्तान को 6 रन से हराकर फाइनल का टिकट पक्का किया। पाकिस्तान पहले ही फाइनल में पहुंच चुका था और जिम्बाब्वे की जगह खिताबी मुकाबले में पहुंचने के लिए श्रीलंका को बृहस्पतिवार को यहां खेले गए मैच में जीत की जरूरत थी।

टीम ने सलामी बल्लेबाज कामिल मिसरा की 48 गेंदों में 76 रनों की पारी की बदौलत पांच विकेट पर 184 रन बनाने के बाद पाकिस्तान को सात विकेट पर 178 रन पर रोक दिया। पाकिस्तान के कप्तान सलमान अली आगा के करियर की सर्वश्रेष्ठ नाबाद 63 रनों की पारी खेली लेकिन वह टीम को जीत नहीं दिला सके। चमीरा ने पावरप्ले में अपने शुरुआती दो ओवर में तीन रन पर तीन विकेट लेकर पाकिस्तान को बैकफुट पर धकेल दिया और फिर आखिरी ओवर में क्रीज पर आगा की मौजूदगी के बावजूद 10 रन का शानदार तरीके से बचाव किया।

उन्होंने चौथे ओवर में साहिबजादा फरहान (नौ) को धीमी गेंद पर गच्चा देने के बाद बाबर आजम (शून्य) को खाता खोले बगैर पगबाधा किया। बाएं हाथ के सलामी बल्लेबाज साइम अयूब (27) एक बार फिर 18 गेंदों पर अपनी आक्रामक शुरुआत को बड़े स्कोर में बदलने में नाकाम रहे और ईशान मलिंगा की गेंद पर बोल्ड होकर पवेलियन लौटे। चमीरा ने छठे ओवर में फखर जमां को कप्तान दासुन शनाका के हाथों कैच कराया जिससे पावर प्ले में पाकिस्तान का स्कोर चार विकेट पर 43 रन हो गया।

आगा और उस्मान खान (33) ने 56 रन की साझेदारी के साथ मैच में पाकिस्तान की वापसी कराई । पांचवें विकेट की 56 रन की इस साझेदारी को वानिंदु हसरंगा ने उस्मान को आउट कर तोड़ा। आगा और मोहम्मद नवाज ने इसके बाद 36 गेंद में 70 रन की आक्रामक साझेदारी से पाकिस्तान को लक्ष्य के करीब पहुंचाया लेकिन मलिंगा ने 19वें ओवर में नवाज को चलता कर दिया। मिसरा और कुशल मेंडिस (40) ने इससे पहले बल्लेबाजी का न्योता मिलने पर तीसरे ओवर में पथुम निशंका (आठ) के आउट होने के बावजूद छह ओवर में श्रीलंका का स्कोर एक विकेट पर 58 रन तक पहुंचा दिया।

मेंडिस ने अबरार अहमद की गेंद पर पगबाधा होने से पहले अपनी पारी में छह चौके और एक छक्का लगाया। मिसरा 17वें ओवर में अबरार का दूसरा शिकार बने। उन्होंने छह चौके और तीन छक्के जड़े। जनिथ लियानागे (नाबाद 24) और कप्तान शनाका (नाबाद 17) ने अंतिम दो ओवरों में 24 रन बटोर कर श्रीलंका को 184 के स्कोर तक पहुंचाया।