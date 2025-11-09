स्पोर्ट्स डेस्क: भारत के टी20 उप-कप्तान सूर्यकुमार यादव ने शुभमन गिल (Shubman Gill) के स्ट्राइक रेट को लेकर उठ रहे सवालों का जवाब देते हुए उनका जोरदार बचाव किया है। गिल को अक्सर धीमी बल्लेबाज़ी के लिए आलोचना झेलनी पड़ती है।

ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ चौथे टी20 में गिल ने 39 गेंदों पर 46 रन बनाए, जिसके बाद उनका स्ट्राइक रेट एक बार फिर चर्चा में आ गया। हालांकि पांचवें मुकाबले में उन्होंने जबरदस्त अंदाज दिखाया, 16 गेंदों पर 29 रन बनाए, जिसमें 6 चौके शामिल थे। बारिश के कारण यह मैच रद्द हो गया, लेकिन गिल की पारी ने सबका ध्यान खींचा।

मैच के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में सूर्यकुमार यादव ने गिल और अभिषेक शर्मा की ओपनिंग जोड़ी की तारीफ करते हुए कहा, 'दोनों एक-दूसरे के स्ट्राइक रेट से टक्कर ले रहे हैं। ये ‘फायर और फायर’ की जोड़ी है।'

इस पर अभिषेक शर्मा मुस्कुराते हुए बोले, 'बिलकुल सही कहा, ये ‘फायर एंड आइस’ नहीं, बल्कि ‘फायर एंड फायर’ है।'

सूर्यकुमार ने आगे कहा कि चौथे टी20 की पिच बल्लेबाजी के लिए मुश्किल थी, इसलिए गिल की पारी को उसी संदर्भ में देखा जाना चाहिए। 'अगर विकेट मुश्किल हो, तो खिलाड़ी को खुद को ढालना पड़ता है। पिछले मैच में गिल ने हालात के अनुसार खेला और आज जब पिच बेहतर थी, तो दोनों ने पांच ओवर में 50 से ज्यादा रन बना दिए।'

गिल अब तक भारत के लिए 33 टी20 मैचों में 837 रन बना चुके हैं, जिसमें एक शतक और तीन अर्धशतक शामिल हैं। उनका स्ट्राइक रेट 140.43 और औसत 29.89 का है।