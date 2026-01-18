जोहान्सबर्ग : SA20 ने शनिवार को ऐसे अविश्वसनीय नतीजे दिए, जिनके बाद सीजन 4 के अंतिम प्लेऑफ स्थान के लिए अब भी तीन टीमें दौड़ में बनी हुई हैं। रोमांच की शुरुआत किंग्समीड में हुई, जहां डरबन सुपर जायंट्स के कप्तान एडन माकर्रम ने करियर की सर्वश्रेष्ठ पारी खेलते हुए 58 गेंदों में तूफानी 108 रन बनाए और अपनी टीम को पार्ल रॉयल्स के खिलाफ बोनस प्वाइंट के साथ 58 रन की जीत दिलाई।

इस जीत से DSG को 5 अंक मिले और वे 19 अंकों के साथ जॉबर्ग सुपर किंग्स (17 अंक) को पीछे छोड़ते हुए चौथे और अंतिम प्लेऑफ स्थान पर पहुंच गए। हालांकि, 189/7 का मजबूत स्कोर खड़ा करने और इसके बाद रॉयल्स को 131/9 पर रोकने वाली इस एकतरफा जीत के बावजूद डीएसजी का प्लेऑफ भविष्य पूरी तरह सुरक्षित नहीं था, क्योंकि शाम को वांडरर्स में होने वाले मुकाबले में अगर जॉबर्ग सुपर किंग्स ने प्रिटोरिया कैपिटल्स को हरा दिया होता, तो सुपर जायंट्स और एमआई केप टाउन दोनों ही प्लेऑफ की दौड़ से बाहर हो जाते।

जॉबर्ग सुपर किंग्स ने वाकई दोनों टीमों की धड़कनें बढ़ा दीं, जब उन्होंने 4.5 ओवर में ही प्रिटोरिया कैपिटल्स को चौंकाने वाले 7/5 के स्कोर पर समेट दिया। डैन वॉरल, नांद्रे बर्गर और वियान मुल्डर की घातक गेंदबाज़ी के सामने कैपिटल्स के बल्लेबाज पूरी तरह जूझते नजर आए। लेकिन इसके बाद SA20 के इतिहास की सबसे शानदार वापसी की पटकथा लिखी गई। डेवॉल्ड ब्रेविस और शेरफेन रदरफोडर् ने छठे विकेट के लिए 103 रन की यादगार साझेदारी कर कैपिटल्स की पारी को संभाला।

इस टूर्नामेंट में पहले भी दोनों ने साथ बल्लेबाजी का आनंद दिखाया था, लेकिन बुलरिंग में उन्होंने इसे एक नए स्तर पर पहुंचा दिया। जॉबर्ग सुपर किंग्स को ब्रेविस को तीन रन पर जीवनदान देना भारी पड़ा। दाएं हाथ के इस आक्रामक बल्लेबाज़ ने इसके बाद 47 गेंदों में 53 रन (4 चौके, 3 छक्के) बनाए और इस दौरान कप्तान डोनोवन फरेरा के साथ एक अहम मुकाबला भी जीता, जिन्होंने 14वें ओवर में 23 रन खर्च कर दिए। हालांकि, एक बार फिर कैपिटल्स की पारी के मुख्य आधार शेरफेन रदरफोर्ड रहे। उन्होंने 50 गेंदों पर नाबाद 74 रन (10 चौके, 2 छक्के) जड़ते हुए टीम को अविश्वसनीय 143/6 तक पहुंचाया। इसके बाद कैपिटल्स के गेंदबाज़ों ने इस स्कोर का पूरी द्दढ़ता से बचाव किया।

लिज़ाड विलियम्स (3/25) और कप्तान केशव महाराज (3/15) की अगुआई में सेंचुरियन की इस टीम ने जॉबर्ग सुपर किंग्स को 122/8 पर रोक दिया और टी20 फ्रेंचाइज क्रिकेट के इतिहास की सबसे सनसनीखेज वापसी में से एक को अंजाम दिया। इस जीत के साथ महाराज की टीम 24 अंकों के साथ तीन-तरफ़ा अंक तालिका में पार्ल रॉयल्स और सनराइजर्स ईस्टर्न केप के साथ शीर्ष पर पहुंच गई। हालांकि, डरबन और केप टाउन में भी जश्न का माहौल रहा, क्योंकि डरबन सुपर जायंट्स और एमआई केप टाउन दोनों ही अब भी प्लेऑफ की दौड़ में बने हुए हैं।

प्लेयर ऑफ द मैच के चार दावेदार डेवॉल्ड ब्रेविस, केशव महाराज, शेरफेन रदरफोर्ड और डैन वॉरल थे जिसमें रदरफोर्ड ने फैन वोट के 51.2 प्रतिशत के साथ यह पुरस्कार जीता। जॉबर्ग सुपर किंग्स का प्लेऑफ भविष्य अब भी उनके अपने हाथों में है। उन्हें सोमवार को बोलैंड पार्क में पार्ल रॉयल्स के खिलाफ अपना अंतिम मुकाबला खेलना है, हालांकि इस मैच में उनके स्टैंड-इन कप्तान डोनोवन फरेरा की उपलब्धता पर संशय है। फरेरा फील्डिंग के दौरान चोटिल हो गए थे और बल्लेबाज़ी में सिफर् एक गेंद खेलने के बाद रिटायडर् हटर् होकर बाहर चले गए थे।

एमआई केप टाउन (14 अंक) रविवार को सेंट जॉर्ज पार्क में सनराइजर्स ईस्टर्न केप के खिलाफ मुकाबला खेलेगा, जहां प्लेऑफ की उम्मीदें बनाए रखने के लिए उन्हें बोनस प्वाइंट के साथ जीत दर्ज करनी होगी। वहीं सनराइजर्स ईस्टर्न केप के पास भी खेलने के लिए बहुत कुछ दांव पर है, क्योंकि वे अंक तालिका में शीर्ष स्थान मजबूत कर किंग्समीड में अगले बुधवार होने वाले क्वालिफायर-1 में जगह पक्की करना चाहेंगे।