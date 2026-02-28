स्पोर्ट्स डेस्क : कोलंबो में खेले गए सुपर-8 मुकाबले में इंग्लैंड से हार के बाद न्यूज़ीलैंड की सेमीफाइनल की राह मुश्किल हो गई है। अब ब्लैककैप्स को अंतिम-4 में पहुंचने के लिए पाकिस्तान और श्रीलंका के मैच के नतीजे का इंतजार करना होगा।न्यूज़ीलैंड के कप्तान Mitchell Santner ने स्वीकार किया कि टीम कैंप में घबराहट है क्योंकि क्वालीफिकेशन अब उनके हाथ में नहीं रहा।

इंग्लैंड से हार के बाद बढ़ी टेंशन

सुपर-8 के अपने आखिरी मैच में न्यूज़ीलैंड को England cricket team ने चार विकेट से हरा दिया। इंग्लैंड ने लगातार तीसरी जीत दर्ज करते हुए सेमीफाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली। अब ग्रुप-2 से दूसरे सेमीफाइनल स्थान के लिए मुकाबला न्यूज़ीलैंड और पाकिस्तान के बीच रह गया है।

अंक तालिका का गणित

न्यूज़ीलैंड तीन मैचों में तीन अंक के साथ दूसरे स्थान पर है। एक जीत, एक हार और एक मैच बारिश में धुलने के कारण उन्हें यह स्थिति मिली है। वहीं Pakistan national cricket team दो मैचों में एक अंक के साथ तीसरे स्थान पर है।

अगर पाकिस्तान श्रीलंका को हरा देता है तो उसके भी तीन अंक हो जाएंगे। हालांकि, नेट रन रेट (NRR) के मामले में न्यूज़ीलैंड (+1.390) मजबूत स्थिति में है, जबकि पाकिस्तान का NRR -0.461 है।

सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए पाकिस्तान को श्रीलंका के खिलाफ बड़ी जीत दर्ज करनी होगी— पहले बल्लेबाजी करते हुए कम से कम 64 रन से जीत या लक्ष्य का पीछा करते हुए 13.1 ओवर के भीतर मुकाबला खत्म करना होगा।

“हम काफी नर्वस हैं” – सैंटनर

मैच के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में सैंटनर ने कहा: 'हम काफी नर्वस हैं। अब यह हमारे नियंत्रण में नहीं है। हमें सिर्फ इंतजार करना है कि हम भारत के लिए फ्लाइट पकड़ते हैं या न्यूजीलैंड लौटते हैं।'

उन्होंने माना कि अगर टीम इंग्लैंड के खिलाफ जीत दर्ज कर लेती तो स्थिति आसान हो जाती। साथ ही उन्होंने कहा कि छोटे-छोटे पलों में चूक और फील्डिंग की गलतियां भारी पड़ीं।

मैच का हाल: 159 रन भी नहीं बचा सके कीवी

न्यूज़ीलैंड ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 159 रन बनाए। फिन एलेन (35) और टिम सिफर्ट (29) ने तेज शुरुआत दी, लेकिन मध्यक्रम लड़खड़ा गया।

इंग्लैंड की ओर से आदिल रशीद और विल जैक्स ने अहम विकेट लिए। जवाब में हैरी ब्रूक, टॉम बैंटन और विल जैक्स की पारियों की बदौलत इंग्लैंड ने चार विकेट से रोमांचक जीत दर्ज की।