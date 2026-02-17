स्पोर्ट्स डेस्क : टी20 विश्व कप 2026 में कनाडा के युवा बल्लेबाज युवराज समरा ने ऐसी पारी खेली, जिसने एसोसिएट देशों के क्रिकेट इतिहास में नया अध्याय जोड़ दिया। न्यूजीलैंड के खिलाफ चेन्नई में खेली गई उनकी 110 रन की धमाकेदार पारी अब टी20 विश्व कप में किसी भी एसोसिएट टीम के बल्लेबाज द्वारा बनाया गया सर्वोच्च व्यक्तिगत स्कोर बन चुकी है। इस शतक ने न केवल समरा को अंतरराष्ट्रीय सुर्खियों में ला खड़ा किया, बल्कि यह भी साबित किया कि उभरती टीमें अब बड़े मंच पर मुकाबला करने के लिए पूरी तरह तैयार हैं।
110 रन की रिकॉर्डतोड़ पारी
युवराज समरा ने 65 गेंदों पर 110 रन बनाकर इतिहास रच दिया। उनकी पारी में 11 चौके और 6 छक्के शामिल रहे, जो उनकी आक्रामक मानसिकता और बेहतरीन टाइमिंग को दर्शाते हैं। उन्होंने शुरुआत से ही सकारात्मक क्रिकेट खेला और न्यूजीलैंड जैसे मजबूत प्रतिद्वंद्वी के गेंदबाजों पर दबाव बनाए रखा। यह पारी सिर्फ एक शतक नहीं थी, बल्कि एसोसिएट क्रिकेट की बढ़ती ताकत का प्रतीक भी थी।
टी20 विश्व कप में एसोसिएट टीमों के लिए सबसे ज्यादा व्यक्तिगत स्कोर
टी20 विश्व कप में इससे पहले एसोसिएट देशों के बल्लेबाजों ने भी प्रभावशाली प्रदर्शन किए हैं, लेकिन समरा का 110 रन का आंकड़ा सबसे ऊपर पहुंच गया है। अमेरिका के एरॉन जोन्स ने 2024 में 94* रन बनाए थे, जो लंबे समय तक शीर्ष स्कोर रहा। स्कॉटलैंड के माइकल जोन्स (86) और जॉर्ज मुनसे (84) ने भी यादगार पारियां खेली थीं। वहीं अमेरिका के एंड्रीज़ गौस ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ 80* रन बनाकर अपनी छाप छोड़ी थी। इन सभी पारियों के बीच युवराज समरा का शतक अब नया बेंचमार्क बन चुका है।
110 - युवराज समरा (कनाडा) बनाम न्यूजीलैंड, चेन्नई, 2026*
94* - एरॉन जोन्स (अमेरिका) बनाम कनाडा, ग्रैंड प्रेयरी, 2024
86 - माइकल जोन्स (स्कॉटलैंड) बनाम ऑयरलैंड, होबार्ट, 2022
84 - जॉर्ज मुनसे (स्कॉटलैंड) बनाम इटली, कोलकाता, 2026
80* - एंड्रीज गौस (अमेरिका) बनाम दक्षिण अफ्रीका, नॉर्थ साउंड, 2024
बड़े मंच पर परिपक्व बल्लेबाजी
समरा की पारी की खास बात उनका संयम और मैच की परिस्थितियों को समझने की क्षमता रही। उन्होंने पावरप्ले में तेज शुरुआत की, फिर बीच के ओवरों में स्ट्राइक रोटेट करते हुए पारी को संभाला और अंत में आक्रामक अंदाज में रन गति बढ़ाई। 19 साल की उम्र में इतनी परिपक्व बल्लेबाजी दर्शाती है कि वे लंबे समय तक अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में प्रभाव छोड़ सकते हैं।
कनाडाई क्रिकेट के लिए नई उम्मीद
कनाडा क्रिकेट लंबे समय से वैश्विक मंच पर अपनी पहचान मजबूत करने की कोशिश कर रहा है। युवराज समरा की यह पारी टीम के लिए प्रेरणास्रोत साबित हो सकती है। उनके प्रदर्शन ने यह संकेत दिया है कि कनाडा के पास अब ऐसे खिलाड़ी मौजूद हैं जो विश्व स्तरीय टीमों के खिलाफ मैच का रुख बदल सकते हैं। यह शतक आने वाली पीढ़ी के खिलाड़ियों के लिए भी आत्मविश्वास बढ़ाने वाला है।