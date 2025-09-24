Go to PunjabKesari.in

स्पोर्ट्स डेस्क: इंग्लैंड के ऑलराउंडर विल जैक्स (Will Jacks)  का कहना है कि बेन स्टोक्स और ब्रेंडन मैकुलम (Ben Stokes and Brendon McCullum) का नेतृत्व टीम में निडर मानसिकता का संचार करता है, जिससे खिलाड़ी किसी भी प्रतिद्वंद्वी का सामना करने में सक्षम महसूस करते हैं। जैक ने 2022 के पाकिस्तान दौरे के दौरान इंग्लैंड के लिए केवल दो टेस्ट खेले, जहां उन्होंने 6 विकेट लिए। इस साल उन्हें ऑस्ट्रेलिया में होने वाली पांच मैचों की एशेज श्रृंखला के लिए आश्चर्यजनक रूप से टीम में वापस बुलाया गया है। बल्लेबाजी के साथ-साथ, वह विशेषज्ञ ऑफ स्पिनर शोएब बशीर के साथ स्पिन विभाग में भी योगदान देंगे।

बीबीसी से बात करते हुए, जैक्स ने कहा, 'नेतृत्व समूह आपको ऐसा महसूस कराता है कि आप किसी का भी सामना कर सकते हैं। एक नए खिलाड़ी के लिए यह तुरंत आपका आत्मविश्वास बढ़ाता है और आपको अपनी जगह का एहसास दिलाता है। स्टोक्स खुद उदाहरण पेश करते हैं। वह आपको कभी ऐसा कुछ करने के लिए नहीं कहेंगे जो वह खुद नहीं करते, जिससे उनका अनुसरण करना वाकई आसान हो जाता है।' 

एशेज सीरीज के लिए बुलाए जाने पर जैक्स ने कहा, 'बैज (मैकुलम) ने मुझे एक अनौपचारिक बातचीत के लिए बुलाया और फिर अचानक यह खबर सुनाई। इसने मुझे पूरी तरह से चौंका दिया और निश्चित रूप से मेरी सुबह को खुशनुमा बना दिया। मैं टीम की जरूरत के अनुसार कोई भी भूमिका निभाने के लिए खुश हूं, जैसा कि मैंने सीमित ओवरों की टीम में किया है। टेस्ट टीम का हिस्सा होना और स्टोक्स को टीम का नेतृत्व करते देखना एक शानदार अनुभव था और मैं इसे फिर से देखने के लिए उत्सुक हूं।'

गौर है कि पांच मैचों की एशेज सीरीज 21-25 नवंबर तक पर्थ में शुरू होगी, जिसके बाद 4-8 दिसंबर तक ब्रिस्बेन में दूसरा डे-नाइट टेस्ट मैच खेला जाएगा। एडिलेड में 17-21 दिसंबर तक तीसरा टेस्ट खेला जाएगा, जबकि पारंपरिक बॉक्सिंग डे टेस्ट 26-30 दिसंबर तक मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड पर खेला जाएगा। सीरीज का समापन सिडनी में पांचवें और अंतिम टेस्ट के साथ होगा, जो 4-8 जनवरी, 2026 को खेला जाएगा।