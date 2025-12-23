Go to PunjabKesari.in

साओ पाउलो:  ब्राजील के स्टार स्ट्राइकर नेमार ने अपने बाएं घुटने की सर्जरी करवाई है, लेकिन उनके फुटबॉल प्रेमियों के लिए एक अच्छी खबर यह है कि वे अगले साल अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको में होने वाले फुटबॉल विश्व कप में खेलने की उम्मीद कर रहे हैं। क्लब सैंटोस ने बताया कि 33 वर्षीय नेमार की सर्जरी मामूली थी और यह चोट उन्हें लंबे समय तक मैदान से दूर रख चुकी थी।

सर्जरी और रिकवरी

नेमार की आर्थ्रोस्कोपी सर्जरी का कार्य ब्राजील टीम के भी जुड़े रोड्रिगो लास्मार ने किया। सर्जरी सफल रही और नेमार अब जल्द ही फिटनेस हासिल करने की प्रक्रिया में हैं। उनके इस ऑपरेशन से साफ है कि वे विश्व कप के लिए पूरी तरह तैयार होने की कोशिश में हैं।

विश्व कप में गोल की उम्मीद

पिछले सप्ताहांत साओ पाउलो में एक संगीत कार्यक्रम के दौरान नेमार ने कहा, 'मुझे अब भी उम्मीद है कि मैं विश्व कप में खेलूंगा और ब्राजील की तरफ से फाइनल में गोल करूंगा।' उन्होंने अपनी टीम और देश के लिए पूरी मेहनत करने का भरोसा भी दिया।

कोच का बयान और टीम में चयन

ब्राजील के कोच कार्लो एंसेलोटी ने अभी तक नेमार को टीम में शामिल नहीं किया है, लेकिन नेमार का आत्मविश्वास और फिटनेस जल्द ही उन्हें टीम में लाने की संभावना बढ़ा रहा है। नेमार ने कहा, 'हम इस बार कप को ब्राजील लाने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। जुलाई में आप हमें इसकी याद दिला सकते हैं। एंसेलोटी इसमें हमारी मदद करेंगे।'

ब्राजील के लिए अहम प्रदर्शन

नेमार की वापसी और फिटनेस की स्थिति पर सभी की नजरें टिकी हुई हैं। अगर सब कुछ योजना के अनुसार हुआ, तो विश्व कप में उनके गोल और खेल प्रदर्शन ब्राजील के लिए अहम साबित हो सकते हैं।