नई दिल्ली : इंग्लैंड ने एशेज सीरीज के आने वाले तीसरे टेस्ट के लिए अपनी प्लेइंग 11 की घोषणा कर दी है जो बुधवार को एडिलेड ओवल में शुरू होगा। गस एटकिंसन की जगह जोश टंग को टीम में शामिल किया गया है। बेन स्टोक्स की कप्तानी वाली टीम ऑस्ट्रेलिया से 0-2 से पीछे है, इसलिए इस मशहूर सीरीज के बाकी तीन मैच मेहमान टीम के लिए जीतना जरूरी है, अगर वे एशेज जीतना चाहते हैं।

टंग के टीम में आने का मतलब है कि टीम शोएब बशीर को बेंच पर ही रखेगी, यह फैसला मिली-जुली प्रतिक्रियाएं दे रहा है क्योंकि एडिलेड ओवल को सबसे ज्यादा स्पिन-फ्रेंडली पिचों में से एक माना जाता है जिसका सामना अंग्रेज इस एशेज टूर पर ऑस्ट्रेलिया में करेंगे। इंग्लैंड एंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड (ECB) ने सोमवार को अपने बयान में कहा, 'इंग्लैंड पुरुष टीम ने एडिलेड ओवल में तीसरे एशेज टेस्ट मैच के लिए अपनी टीम की घोषणा कर दी है। हमने ब्रिस्बेन में दूसरे टेस्ट से एक बदलाव किया है, जिसमें सीमर जोश टंग ने गस एटकिंसन की जगह ली है।'

एटकिंसन का टूर काफी मुश्किल रहा है, हालांकि वह अकेले इंग्लैंड के गेंदबाज नहीं हैं जो संघर्ष कर रहे हैं। उन्होंने 54 ओवर में सिर्फ 3 विकेट लिए हैं, जिनका औसत 78.66 रहा है जो टीम के अटैक में सबसे खराब रिकॉर्ड है। उन्हें सीरीज में अपना पहला विकेट तब मिला जब ब्रिस्बेन के गाबा में दूसरे टेस्ट की ऑस्ट्रेलिया की पहली पारी के दौरान उनके 41वें ओवर की आखिरी गेंद पर विकेट मिला। गति में कमी के कारण पिच से मिलने वाला उछाल भी कम हो गया है।

इंग्लैंड ने ज्यादा आक्रामक गेंदबाजी के लिए जोश टंग को चुना है, उन्होंने मैथ्यू पॉट्स के बेहतर कंट्रोल की जगह विकेट लेने की क्षमता को प्राथमिकता दी है। टंग 2023 की गर्मियों में टीम में शामिल होने के बाद से अपना सातवां टेस्ट मैच खेलने के लिए तैयार हैं, उन्होंने 30 की औसत से 31 विकेट लिए हैं।

तीसरे एशेज टेस्ट के लिए इंग्लैंड की प्लेइंग XI :

जैक क्रॉली, बेन डकेट, ओली पोप, जो रूट, हैरी ब्रूक, बेन स्टोक्स (कप्तान), जेमी स्मिथ (विकेटकीपर), विल जैक्स, ब्रायडन कार्स, जोफ्रा आर्चर, जोश टंग