एडिलेड (ऑस्ट्रेलिया) : ऑस्ट्रेलिया से एशेज सीरीज हारने के बाद इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स ने इस बात पर दुख जताया कि 2010/11 के बाद डाउन अंडर में पहली सीरीज जीतने का सपना खत्म हो गया है और हार से "बेहद निराश" महसूस किया, क्योंकि उन्हें लगा था कि जेमी स्मिथ और विल जैक्स की साझेदारी के बाद उनकी टीम "जीत की ओर" बढ़ रही थी, लेकिन विकेटकीपर-बल्लेबाज के गलत शॉट ने इंग्लैंड टीम और उसके जोशीले फैंस के साझा सपने को तोड़ दिया।

अलग मैच और इंग्लैंड के लिए वही कहानी जारी रही क्योंकि थ्री लायंस कुछ समय के लिए काफी खतरनाक दिखे। हालांकि, वे लय का फायदा नहीं उठा पाए और अहम पलों में बुरी तरह लड़खड़ा गए। पर्थ की उछाल वाली पिच पर 'बैजबॉल' के बुरी तरह फेल होने के बाद और बाद में पिंक-बॉल टेस्ट में इंग्लैंड अपनी टेस्ट बैटिंग अप्रोच में ज़्यादा संयमित और पारंपरिक दिखा। लेकिन जिस पल इंग्लैंड और उनके फैंस ने रिकॉर्ड तोड़ 435 रन के लक्ष्य का पीछा करने का सपना देखा, कप्तान पैट कमिंस, नाथन लियोन और मिशेल स्टार्क की तिकड़ी ने ऑस्ट्रेलिया को रास्ता खोजने में मदद की। हालांकि अभी दो और टेस्ट बाकी हैं और इंग्लैंड के पास 2010/11 के बाद ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट में अपनी जीत का सिलसिला खत्म करने का मौका है, लेकिन अब उनके पास खेलने के लिए प्रतिष्ठित एशेज ट्रॉफी नहीं है। उनके पास सिर्फ अपना गौरव और अपनी छाती पर लगा बैज है जिसके लिए वे खेल सकते हैं।

मैच के बाद स्टोक्स ने कहा कि यह "सभी को दुख पहुंचा रहा है, और वे सभी इसके बारे में भावुक हैं और इंग्लैंड "लगातार अच्छा प्रदर्शन" करने में चूक गया। जिस सपने के साथ हम यहां आए थे, वह अब खत्म हो गया है, जो जाहिर है बहुत निराशाजनक है। हर कोई दुखी है और काफी इमोशनल है। हमारे पास अभी दो और गेम बाकी हैं और अब ध्यान उसी पर देना होगा। हम यहां एक लक्ष्य लेकर आए थे, और हम उसे हासिल नहीं कर पाए। यह दुख देता है, और यह बुरा लगता है, लेकिन हम रुकने वाले नहीं हैं। (दोनों टीमों के बीच अंतर) बस लगातार प्रदर्शन, ऑस्ट्रेलिया हमसे कहीं ज़्यादा लगातार तरीके से गेंदबाज़ी, बल्लेबाज़ी और फील्डिंग में चीज़ों को अंजाम दे पाया है।'

उन्होंने कहा, 'क्रिकेट का यह खेल इस बात पर आधारित है कि आप कैसे बल्लेबाजी करते हैं, कैसे गेंदबाजी करते हैं, और कैसे फील्डिंग करते हैं, और वे हमसे कहीं ज़्यादा बेहतर स्तर पर प्रदर्शन कर पाए हैं। हमने पहले तीन मैचों में कुछ हिस्सों में यह दिखाया है और इस हफ़्ते भी, हमने इस चौथी पारी में जहां तक ​​पहुंचाया, वहां तक ​​ले जाने में बहुत अच्छा प्रदर्शन किया। मुझे लगा कि आज सुबह जब जेमी और विल इतना अच्छा खेल रहे थे, तो हम एक और उलटफेर करने वाले थे, लेकिन हम वह नहीं कर पाए जो हम यहां करने आए थे।'

स्टोक्स ने कहा कि "मैच से कुछ अच्छी बातें सीखने को मिलीं", जैसे पहली पारी में ऑस्ट्रेलिया को कम स्कोर पर ऑल आउट करना और दूसरी पारी में गेंद से अच्छा संघर्ष करना, आखिरी 6 विकेट बहुत तेजी से लेना, ऑस्ट्रेलिया को 311/4 की मजबूत स्थिति से 349 पर ऑल आउट करना। उन्होंने कहा, 'हमें भरोसा था कि हमारे पास इसे चेज करने का बहुत अच्छा मौका है क्योंकि हम जानते थे कि विकेट कितना अच्छा था। हमेशा कुछ चुनौतियां आने वाली थीं और हमने कुछ हिस्सों में उनका काफी अच्छे से सामना किया। कल दिन के आखिर में उन तीन विकेटों के गिरने से हमें थोड़ा झटका लगा। पिछले हफ़्ते की सभी बातें, इस टीम से जो मैं थोड़ा और देखना चाहता था, मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि मैंने इस हफ्ते वह देखा है। निचले क्रम के कुछ खिलाड़ी टिके रहे और उन्होंने वह हिम्मत, संघर्ष और जिम्मेदारी दिखाई जिसकी मैं मांग कर रहा था।'

स्टोक्स ने माना कि इन तीन हारों ने इंग्लैंड को एक टीम के तौर पर अपने बारे में एक बेहतरीन सीखने का अनुभव दिया है, कि वे "पर्याप्त लगातार और जबरदस्त" नहीं रहे हैं। उन्होंने कहा, लेकिन हमारे पास अभी दो और मैच हैं। हमारे पास खेलने के लिए बहुत कुछ है, हम हार नहीं मानेंगे और इस सीरीज को ऐसे ही खत्म नहीं होने देंगे। हम मैदान पर अपना सब कुछ झोंक देंगे। हमारे पास लोग यहां इन आखिरी दो मैच देखने आ रहे हैं, हमारे पास खेलने के लिए बहुत कुछ है। हम इन आखिरी दो मैच के लिए अपना सब कुछ दे देंगे।'