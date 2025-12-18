Go to PunjabKesari.in

स्पोर्ट्स डेस्क : भारतीय क्रिकेट टीम के स्टार तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें वह एयरपोर्ट पर एक फैन की हरकत से नाराज नजर आ रहे हैं। यह घटना उस वक्त की है जब बुमराह चेक-इन के लिए कतार में खड़े थे और एक फैन बिना इजाजत उनके बेहद करीब आकर सेल्फी वीडियो रिकॉर्ड करने लगा।

बताया जा रहा है कि बुमराह ने पहले फैन को शांत तरीके से रोकने और दूरी बनाए रखने की चेतावनी दी। हालांकि, फैन ने उनकी बात को नजरअंदाज करते हुए रिकॉर्डिंग जारी रखी। इसके बाद बुमराह ने सख्त रुख अपनाया और फैन के हाथ से फोन छीन लिया।

“फोन गिरा तो मुझे मत बोलना”

वायरल वीडियो में दोनों के बीच हुई बातचीत भी साफ सुनी जा सकती है। फैन वीडियो बनाते हुए कहता है, 'आपके साथ ही जाऊंगा सर,' जिस पर बुमराह जवाब देते हैं, 'फोन गिर गया आपका तो मेरे को बोलना नहीं।' जब फैन ने लापरवाही से कहा, 'कोई बात नहीं सर,' तो बुमराह ने तुरंत फोन अपने हाथ में ले लिया।

इस घटना के बाद सोशल मीडिया पर मिली-जुली प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही हैं। कुछ लोग बुमराह के व्यवहार को गलत बता रहे हैं, जबकि कई फैंस का कहना है कि खिलाड़ियों की निजता का सम्मान किया जाना चाहिए।

साउथ अफ्रीका के खिलाफ सीरीज में बुमराह

बुमराह इस समय साउथ अफ्रीका के खिलाफ चल रही टी20 सीरीज़ का हिस्सा हैं। कटक में खेले गए पहले मैच में उन्होंने शानदार प्रदर्शन करते हुए 17 रन देकर 2 विकेट लिए थे। हालांकि, दूसरे मुकाबले में वे प्रभावी नहीं रहे और बिना विकेट लिए 45 रन खर्च कर बैठे। इसके बाद निजी कारणों से वह धर्मशाला में खेले गए तीसरे टी20 से बाहर रहे, जिसकी पुष्टि बीसीसीआई ने की थी।

सीरीज में भारत आगे

पांच मैचों की टी20 सीरीज में भारतीय टीम फिलहाल 2-1 से आगे है। लखनऊ में खेला जाने वाला चौथा मुकाबला खराब AQI और घने कोहरे के कारण रद्द करना पड़ा। अब सीरीज का निर्णायक मुकाबला 19 दिसंबर को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाएगा। फैंस को उम्मीद है कि इस मैच में बुमराह अपनी लय में लौटकर टीम इंडिया को सीरीज जिताने में अहम भूमिका निभाएंगे।