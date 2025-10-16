Go to PunjabKesari.in

Sports
FacebookTwitterLinkedin

लाहौर : गद्दाफी स्टेडियम में अपने नायक बाबर आजम से मिलने की कोशिश में सुरक्षा बैरियर तोड़कर पाकिस्तानी टीम के ड्रेसिंग रूम की बालकनी में घुसने की कोशिश करने वाले किशोर को पुलिस ने फटकार लगाने के बाद रिहा कर दिया। ओवेस नाम के इस युवक ने सोशल मीडिया पर तब सबका ध्यान खींचा जब उसे बुधवार को सुरक्षा बैरियर तोड़कर पाकिस्तान ड्रेसिंग रूम की बालकनी पर चढ़ते देखा गया। 

यह घटना उस समय हुई जब मेजबान टीम ने पहले टेस्ट मैच में विश्व चैंपियन दक्षिण अफ्रीका को हराया था। ओवेस के बालकनी पर दिखने से पाकिस्तानी टीम के अधिकारी काफी हैरान थे जिसमें मुख्य कोच अजहर महमूद भी शामिल थे। महमूद ने फिर सुरक्षाकर्मियों को स्थिति संभालने का इशारा किया। इसके बाद एक अधिकारी ने उस युवक को बाहर निकाला। वह अपने जन्मदिन पर बाबर से मिलने की विनती कर रहा था। 

बाद में ओवेस को पूछताछ के लिए गुलबर्ग पुलिस स्टेशन ले जाया गया लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) के यह कहने के बाद कि वह उनके खिलाफ कोई मामला दर्ज नहीं करना चाहता तो उसे फटकार के बाद रिहा कर दिया गया। पाकिस्तान क्रिकेट में बाबर के प्रति दीवानगी अब भी कायम है। हाल की असफलताओं के बावजूद मैदान पर उनके आने पर उनके प्रशंसक उनका नाम लेकर तालियां बजाते हैं। 

दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ पहले टेस्ट मैच के पहले दिन पाकिस्तान के कप्तान शान मसूद के आउट होने पर दर्शकों ने खुशी मनाई क्योंकि बाबर क्रीज पर उतरने वाले अगले बल्लेबाज थे। कमेंटेटर रमीज राजा की ‘ऑन एयर' बाबर के बारे में की गई एक नकारात्मक टिप्पणी से उनके प्रशंसक काफी नाराज हो गए और उन्होंने सोशल मीडिया पर इस पूर्व क्रिकेटर को खूब ट्रोल किया। 