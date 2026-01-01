Go to PunjabKesari.in

मेलबर्न : सिडनी सिक्सर्स ने मेलबर्न रेनेगेड्स के खिलाफ लगातार 10वीं BBL जीत हासिल की और नए साल के दिन मार्वल स्टेडियम में 6 विकेट से महत्वपूर्ण जीत दर्ज की। 2019 से रेनेगेड्स से न हारने का सिक्सर्स का रिकॉर्ड खतरे में था, जब वे 165 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए 10 ओवर में 69 रन पर 2 विकेट गंवा चुके थे। लेकिन पाकिस्तान के स्टार बाबर आजम (46 गेंदों में नाबाद 58) ने 2026 की शानदार शुरूआत करते हुए और कप्तान मोइसेस हेनरिक्स (23) की शानदार पारी की मदद से सिक्सर्स ने टूर्नामेंट में अपनी दूसरी जीत हासिल की। 

हेनरिक्स के आउट होने के बाद जोएल डेविस (15 गेंदों में नाबाद 34) ने अपनी बीबीएल की सबसे बड़ी पारी खेलते हुए एक महत्वपूर्ण कैमियो खेला, जिससे बाबर पर से दबाव कम हुआ जिन्होंने लक्ष्य का पीछा करते हुए शुरुआत में धीमी बल्लेबाजी की थी। अंत में दोनों ने आसानी से जीत हासिल की, बाबर ने पांच गेंद शेष रहते हुए एक ऊंचा कवर ड्राइव लगाकर चार रन बनाकर जीत दिलाई। 

BBL में अपने शुरुआती दौर में धीमी शुरुआत के बाद पाकिस्तान के इस बल्लेबाज ने पिछले तीन मैचों में दो अर्धशतक लगाकर फॉर्म में वापसी की है। मार्वल स्टेडियम में मुश्किल पिच और बहुत धीमी आउटफील्ड पर, बल्लेबाजी के लिए भेजे जाने के बाद रेनेगेड्स ने सलामी बल्लेबाज जोश ब्राउन के जरिए बढ़त बनाने की कोशिश की। बेन ड्वार्शुइस के पहले ओवर - पारी के तीसरे ओवर - में 22 रन लेने के बाद, ब्राउन ने 19 गेंदों में 43 रन बनाए, जिसमें चार छक्के शामिल थे, इससे पहले कि वह हेडन केर का शिकार हो गए। 

ब्राउन के आउट होने से पहले रेनेगेड्स ने पांच ओवर में 54 रन बनाए थे और एक बड़े टोटल की ओर देख रहे थे। ऑलराउंडर सीन एबॉट गेंद के साथ चट्टान की तरह थे, उन्होंने अपने चार ओवरों में 16 रन देकर 3 विकेट लिए और प्लेयर-ऑफ-द-मैच का सम्मान हासिल किया। एबॉट ने फॉक्स क्रिकेट से कहा, 'वहां (बल्लेबाजी के लिए) विकेट काफी मुश्किल था।बाबर को उस पारी में कुछ अलग-अलग चरणों से गुजरना पड़ा, लेकिन एक बार जब हमने कुछ साझेदारियों के साथ गति पकड़ी, तो ऐसा लगा कि उसने यह पहले गियर में ही कर दिया।' 

बदनाम डॉकलैंड्स टर्फ पिछले सीजन की शुरुआत की तुलना में कहीं बेहतर स्थिति में था, लेकिन आउटफील्ड अभी भी बहुत धीमी थी। जेक फ्रेजर-मैकगर्क ने रेनेगेड्स के लिए अपने सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के संकेत दिए, उन्होंने 39 रन बनाए। रेनेगेड्स रविवार रात को फिर से एक्शन में होंगे जब वे टूर्नामेंट के अपने पहले मेलबर्न डर्बी में एमसीजी में स्टार्स का सामना करेंगे। सिक्सर्स सोमवार रात को ब्रिस्बेन हीट के साथ मुकाबले के लिए कॉफ़्स हार्बर जाएंगे। 