स्पोर्ट्स डेस्क : भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच ईडन गार्डन्स में खेले गए पहले टेस्ट में मिली 30 रनों की शर्मनाक हार के बाद टीम इंडिया की रणनीति पर सवाल उठने लगे हैं। अब ऑस्ट्रेलिया के पूर्व विकेटकीपर ब्रैड हैडिन ने भी खुलकर कहा है कि गौतम गंभीर का एक अहम फैसला भारत को भारी पड़ गया, जिसने मैच का रूख पूरी तरह बदल दिया।

रैंक-टर्नर पिच पर भरोसा पड़ा महंगा?

हैडिन का कहना है कि भारत लगातार रैंक-टर्नर पिचों पर निर्भर हो रहा है। दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ 124 रनों जैसे आसान लक्ष्य का पीछा न कर पाना इस रणनीति की सबसे बड़ी नाकामी है। उन्होंने कहा कि यह पहली बार नहीं है—गंभीर के कार्यकाल में दूसरी बार भारत ऐसी पिच के कारण हार झेल चुका है।

कोहली के दौर की मिसाल दी

हैडिन ने टीम इंडिया के पुराने दिनों की याद दिलाते हुए कहा कि जब विराट कोहली कप्तान थे, तब भारत घर में लगभग अजेय था—क्योंकि टीम पहले बड़े रन बनाती थी और फिर स्पिनर मैच में हावी होते थे। उन्होंने कहा: 'कोहली के समय भारत लंबी बल्लेबाजी करता था और स्कोरबोर्ड प्रेशर बनाता था। अभी टीम बहुत कुछ किस्मत पर छोड़ रही है।'

हैडिन का मानना है कि स्पिन करने वाली पिचें साधारण स्पिनर्स को भी मैच में ला देती हैं और भारत के बेहतरीन बल्लेबाज भी ऐसे हालात में संघर्ष करते दिख रहे हैं।

न्यूज़ीलैंड वाली हार की याद

हैडिन ने यह भी याद दिलाया कि पिछली साल मुंबई में भारत 147 का लक्ष्य नहीं चेस कर पाया था और न्यूज़ीलैंड ने भारत को 0-3 से क्लीन स्वीप किया था। उनके मुताबिक, वही गलती दोबारा दोहराई जा रही है।

गंभीर ने जताई बल्लेबाजों से नाराज़गी

मैच के बाद गौतम गंभीर ने पिच को जिम्मेदार नहीं माना, बल्कि बल्लेबाजों को ही हार का कारण बताया। लेकिन विशेषज्ञों का मानना है कि टीम की रणनीति में गंभीर खामियां दिख रही हैं।

22 नवंबर से दूसरा टेस्ट—दबाव में टीम इंडिया

अब टीम इंडिया पर भारी दबाव है, क्योंकि दूसरा और अंतिम टेस्ट 22 नवंबर से बर्सापारा स्टेडियम में खेला जाएगा। हैडिन का कहना है कि भारत को वापस उसी पहचान पर लौटना होगा—पहले बड़े रन, फिर स्पिन की धमक।