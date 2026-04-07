स्पोर्ट्स डेस्क: IPL 2026 में Mumbai Indians के लिए बड़ी राहत की खबर सामने आई है। टीम के कप्तान Hardik Pandya ने अहम मुकाबले से पहले ट्रेनिंग शुरू कर दी है, जिससे उनकी वापसी की उम्मीदें तेज हो गई हैं। राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ होने वाले इस मैच से पहले पंड्या का फिट होना टीम के लिए बड़ा बूस्ट माना जा रहा है।

बीमारी के कारण पिछले मैच से रहे बाहर

मुंबई इंडियंस के नियमित कप्तान Hardik Pandya दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ पिछले मैच में नहीं खेल पाए थे। उस मुकाबले में Suryakumar Yadav ने टीम की कप्तानी संभाली थी। टॉस के दौरान सूर्यकुमार ने बताया था, “पंड्या अस्वस्थ थे”, जिसके चलते टीम को अपने संयोजन में बदलाव करना पड़ा। इस दौरान दीपक चाहर और कॉर्बिन बॉश को टीम में शामिल किया गया था।

ट्रेनिंग में दिखे लय में

रविवार रात गुवाहाटी में हुए ट्रेनिंग सेशन के दौरान Hardik Pandya शानदार लय में नजर आए। उन्होंने गेंदबाजी अभ्यास में यॉर्कर पर खास फोकस किया और तेज रफ्तार से सटीक लाइन-लेंथ पर गेंदबाजी की। ट्रेनिंग के दौरान उन्होंने टीम फिजियो Nitin Patel से कहा, 'मैं टी20 वर्ल्ड कप के बाद से अपनी यॉर्कर पर लगातार काम कर रहा हूं, इससे बाकी गेंदें डालना आसान हो जाता है।'

बैटिंग में भी दिखा आत्मविश्वास

गेंदबाजी के बाद पंड्या ने नेट्स में बल्लेबाजी भी की, जहां बल्लेबाजी कोच Kieron Pollard की निगरानी में उन्होंने अभ्यास किया। इस दौरान पंड्या ने गेंद को बेहतरीन टाइमिंग के साथ खेला और किसी तरह की परेशानी नजर नहीं आई। उनकी बॉडी लैंग्वेज से साफ था कि वह मैच के लिए पूरी तरह तैयार हैं।

सीजन की शुरुआत और टीम का प्रदर्शन

इस सीजन के पहले मैच में Hardik Pandya ने कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाफ 1/39 का प्रदर्शन किया था और 11 गेंदों में नाबाद 18 रन बनाए थे। उस मैच में मुंबई इंडियंस ने जीत दर्ज की थी। हालांकि उनके बिना खेले गए अगले मुकाबले में टीम को दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ हार का सामना करना पड़ा। इससे पंड्या की अहमियत और ज्यादा स्पष्ट हो गई है।

MI के लिए क्यों अहम है पंड्या की वापसी

Hardik Pandya पहले ही Gujarat Titans को 2022 में खिताब दिला चुके हैं और 2023 में टीम को फाइनल तक पहुंचाया था। 2024 में वह मुंबई इंडियंस में शामिल हुए और कप्तानी संभाली। अब पांच बार की चैंपियन मुंबई इंडियंस इस सीजन अपना छठा खिताब जीतने के इरादे से उतरी है। ऐसे में राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ अहम मुकाबले से पहले पंड्या की वापसी टीम के लिए बड़ा बूस्ट साबित हो सकती है।