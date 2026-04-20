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स्पोर्ट्स डेस्क : गुजरात टाइटन्स और मुंबई इंडियंस के बीच इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2026 का 30वां मैच अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जा रहा है। मुंबई ने टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करते हुए तिलक वर्मा की धमाकेदार शतकीय पारी की बदौलत 5 विकेट के नुकसान पर गुजरात टाइटंस को 200 रन का लक्ष्य दिया है।

मुंबई ने पारी की शुरूआत खराब की और एक समय टीम 44/3 के स्कोर पर संघर्ष कर रही है। लेकिन इस दौरान नमन धीर ने 32 गेंदों पर 45 रन की प्रभावी पारी खेली जिसमें 6 चौके और एक छक्का शामिल था। इससे टीम को स्थिरता मिली जिसके बाद तिलक की 45 गेंदों पर 101 रन की पारी की बदौलत (8 चौके और 7 छक्के) मुंबई गुजरात को 200 का लक्ष्य देने में कामयाब रही। गुजरात की तरफ से कगिसो रबाडा ने सबसे ज्यादा 3 विकेट अपने नाम किए जबकि एक-एक विकेट मोहम्मद सिराज और प्रसिद्ध कृष्णा के नाम रहा। कृष्णा सबसे महंगे गेंदबााज साबित हुए जिन्होंने 54 रन दिए। 

प्लेइंग XI 

गुजरात टाइटन्स : शुबमन गिल (कप्तान), साई सुदर्शन, जोस बटलर (विकेटकीपर), वाशिंगटन सुंदर, ग्लेन फिलिप्स, शाहरुख खान, राशिद खान, मोहम्मद सिराज, कैगिसो रबाडा, प्रसिद्ध कृष्णा, अशोक शर्मा 

मुंबई इंडियंस : दानिश मालेवार, क्विंटन डी कॉक (विकेटकीपर), नमन धीर, सूर्यकुमार यादव, हार्दिक पंड्या (कप्तान), तिलक वर्मा, शेरफेन रदरफोर्ड, मिशेल सेंटनर, कृष भगत, जसप्रित बुमरा, एएम गजनफर 