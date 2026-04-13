स्पोर्ट्स डेस्क : IPL 2026 में Mumbai Indians और Royal Challengers Bengaluru के बीच वानखेड़े स्टेडियम में खेला गया मुकाबला इतिहास में दर्ज हो गया। यह मैच 4 घंटे 22 मिनट तक चला और बिना किसी रुकावट, बारिश या सुपर ओवर के IPL का सबसे लंबा मुकाबला बन गया।

मैच का पूरा रिजल्ट

इस हाई-स्कोरिंग मुकाबले में RCB ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 240/4 का विशाल स्कोर बनाया। जवाब में MI की टीम 222/5 रन ही बना सकी और 18 रन से मैच हार गई। परिणाम: RCB ने 18 रन से जीत दर्ज की।

बिना रुकावट सबसे लंबा मैच

यह मुकाबला IPL इतिहास में बिना किसी इंटरप्शन के सबसे लंबा मैच रहा। हालांकि कुल समय के हिसाब से यह चौथा सबसे लंबा मैच है। इससे पहले 2020 में MI vs PBKS का मैच 5 घंटे 4 मिनट तक चला था, जिसमें डबल सुपर ओवर हुआ था।

बिना किसी रुकावट या सुपर ओवर के IPL के सबसे लंबे मैच

MI vs RCB, IPL 2026 – 4 घंटे 22 मिनट

MI vs PBKS, IPL 2019 – 4 घंटे 11 मिनट

CSK vs RR, IPL 2019 – 4 घंटे 11 मिनट

LSG vs CSK, IPL 2025 – 4 घंटे 00 मिनट

CSK vs LSG, IPL 2024 – 4 घंटे 00 मिनट

पहले भी लंबे मैच हो चुके हैं

IPL 2023 में Delhi Capitals vs Kolkata Knight Riders का मैच 4 घंटे 50 मिनट तक चला था। वहीं Royal Challengers Bengaluru vs Gujarat Titans मैच 4 घंटे 38 मिनट तक चला, लेकिन ये मुकाबले बारिश के कारण देर से शुरू हुए थे।

रोहित शर्मा की शानदार फॉर्म

MI के लिए Rohit Sharma ने इस सीजन में अच्छी बल्लेबाजी की है। चार मैचों में उन्होंने 137 रन बनाए हैं, जिसमें उनका स्ट्राइक रेट 165 से ज्यादा रहा है। वह ऑरेंज कैप की रेस में भी बने हुए हैं।

अगला मुकाबला

अब Hardik Pandya की कप्तानी वाली MI टीम का अगला मुकाबला Punjab Kings से 16 अप्रैल को वानखेड़े में होगा। लगातार हार के बाद MI के लिए यह मैच बेहद अहम रहने वाला है।

निष्कर्ष

MI vs RCB का यह मुकाबला सिर्फ रन और रोमांच के लिए नहीं, बल्कि अपने रिकॉर्ड समय के लिए भी याद रखा जाएगा। इस मैच ने IPL इतिहास में नया अध्याय जोड़ दिया है।