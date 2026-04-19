स्पोर्ट्स डेस्क: IPL 2026 के 30वें मुकाबले में Gujarat Titans और Mumbai Indians आमने-सामने होंगे। यह हाई-वोल्टेज मैच 20 अप्रैल (सोमवार) को अहमदाबाद के Narendra Modi Stadium में खेला जाएगा। दोनों टीमें अलग-अलग फॉर्म में हैं, जिससे मुकाबला और भी दिलचस्प हो गया है।

गुजरात टाइटंस शानदार लय में

गुजरात टाइटंस ने शुरुआती दो हार के बाद जबरदस्त वापसी की है और लगातार तीन मैच जीतकर लय हासिल कर ली है। कप्तान Shubman Gill बेहतरीन फॉर्म में हैं और हर जीत में अर्धशतक जड़ा है। वहीं Jos Buttler ने भी आक्रामक बल्लेबाजी से टीम को मजबूती दी है।

गेंदबाजी में Prasidh Krishna विकेट लेने में आगे हैं, जबकि Rashid Khan मिडिल ओवर्स में लगातार असरदार साबित हो रहे हैं। साथ ही Mohammed Siraj और Kagiso Rabada भी अच्छी लय में दिख रहे हैं।

मुंबई इंडियंस की खराब फॉर्म चिंता का विषय

पांच बार की चैंपियन Mumbai Indians इस सीजन संघर्ष करती नजर आ रही है। टीम लगातार चार मैच हार चुकी है और पॉइंट्स टेबल में नीचे है। Jasprit Bumrah ने किफायती गेंदबाजी जरूर की है, लेकिन अभी तक एक भी विकेट नहीं ले सके हैं। वहीं Suryakumar Yadav और Tilak Varma का बल्ला खामोश रहा है।

हालांकि Quinton de Kock ने वापसी पर शानदार शतक (नाबाद 112) लगाकर उम्मीद जरूर जगाई है। कप्तान Hardik Pandya के सामने टीम को पटरी पर लाने की बड़ी चुनौती है।

कब और कहां देखें लाइव मैच

तारीख: 20 अप्रैल 2026 (सोमवार)

समय: शाम 7:30 बजे (IST)

स्थान: नरेंद्र मोदी स्टेडियम, अहमदाबाद

टीवी प्रसारण: Star Sports चैनल

लाइव स्ट्रीमिंग: JioHotstar ऐप और वेबसाइट

दोनों टीमों की स्क्वॉड

गुजरात टाइटंस

शुभमन गिल (कप्तान), जोस बटलर (विकेटकीपर), साई सुदर्शन, ग्लेन फिलिप्स, राशिद खान, वॉशिंगटन सुंदर, मोहम्मद सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा, कगिसो रबाडा, राहुल तेवतिया, जयंत यादव, ईशांत शर्मा, जेसन होल्डर समेत अन्य खिलाड़ी।

मुंबई इंडियंस

हार्दिक पांड्या (कप्तान), क्विंटन डी कॉक (विकेटकीपर), रोहित शर्मा, सूर्यकुमार यादव, तिलक वर्मा, ट्रेंट बोल्ट, जसप्रीत बुमराह, दीपक चाहर, मिशेल सैंटनर, श्रेयस रदरफोर्ड समेत अन्य खिलाड़ी।