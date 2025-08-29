नई दिल्ली: क्रिकेट जगत से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। पापुआ न्यू गिनी के क्रिकेटर किपलिंग डोरिगा पर डकैती का आरोप लगा है। यह घटना जर्सी की राजधानी सेंट हेलियर में हुई है, जहां वे अपनी टीम के साथ CWC चैलेंज लीग के दूसरे राउंड में हिस्सा लेने गए थे।
किपलिंग डोरिगा पर लगा डकैती का आरोप
किपलिंग डोरिगा जो एक विकेटकीपर-बल्लेबाज हैं, उन पर 25 अगस्त की सुबह हुई एक घटना में डकैती का आरोप है। रिपोर्टों के अनुसार उन्होंने अदालत में अपने आरोपों को स्वीकार भी कर लिया है। यह मामला काफी गंभीर है, जिसके चलते इसे रॉयल कोर्ट में भेजा गया है। अब उन्हें 28 नवंबर को दोबारा अदालत में पेश होना होगा।
कौन हैं किपलिंग डोरिगा?
किपलिंग डोरिगा पापुआ न्यू गिनी के एक महत्वपूर्ण खिलाड़ी हैं। उन्होंने 2017 में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में पदार्पण (डेब्यू) किया था। वे अपनी टीम की ओर से 2021 और 2024 में दो बार ICC T20 वर्ल्ड कप खेल चुके हैं। उनके नाम एक वर्ल्ड रिकॉर्ड भी दर्ज है। उन्होंने वानुअतु के खिलाफ एक मैच में विकेटकीपर के रूप में पांच कैच लेकर यह रिकॉर्ड बनाया था।
वनडे करियर: 39 मैचों में 20.27 की औसत से 730 रन, जिसमें चार अर्धशतक शामिल हैं।
T20I करियर: 43 मैचों में 359 रन।