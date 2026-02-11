स्पोर्ट्स डेस्क : टी20 वर्ल्ड कप 2026 के बीच न्यूजीलैंड टीम को बड़ा झटका लगा है। टीम के स्टार ऑलराउंडर माइकल ब्रेसवेल चोट के कारण पूरे टूर्नामेंट से बाहर हो गए हैं। उनकी जगह कोल मैककॉनची को टीम में शामिल किया गया है।

ब्रेसवेल की चोट ने बढ़ाई चिंता

माइकल ब्रेसवेल को वार्म-अप के दौरान बाएं पैर की पिंडली (काफ) में पुरानी चोट उभरने के कारण परेशानी हुई। मेडिकल जांच में पुष्टि हुई कि उनकी चोट गंभीर है। विशेषज्ञों के मुताबिक उन्हें पूरी तरह फिट होने में लगभग तीन सप्ताह का समय लगेगा, जिससे उनका मौजूदा टी20 वर्ल्ड कप में खेलना संभव नहीं है।

गौरतलब है कि ब्रेसवेल को यही चोट पिछले महीने भारत के खिलाफ तीसरे वनडे के दौरान लगी थी, जिसके बाद उन्होंने लंबा रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम पूरा किया था। हालांकि वापसी के बाद एक बार फिर वही चोट उभर आई।

कोल मैककॉनची को मिला मौका

ब्रेसवेल की अनुपस्थिति में न्यूजीलैंड ने कैंटरबरी किंग्स के कप्तान और ऑफ-स्पिन ऑलराउंडर कोल मैककॉनची को टीम में शामिल किया है। वह 13 फरवरी को टीम से जुड़ेंगे।

मैककॉनची ने आखिरी बार अप्रैल 2024 में न्यूजीलैंड का प्रतिनिधित्व किया था। घरेलू टी20 सर्किट में हाल ही में उन्होंने शानदार प्रदर्शन करते हुए 14 विकेट झटके और 7.71 की प्रभावशाली इकॉनमी रेट बनाए रखी।

हेड कोच रॉब वॉल्टर ने ब्रेसवेल के बाहर होने पर कहा: 'हम सभी माइकल के लिए दुखी हैं। वर्ल्ड कप से बाहर होना किसी भी खिलाड़ी के लिए बेहद कठिन होता है। न्यूजीलैंड के लिए खेलना उनके लिए बहुत मायने रखता है। उन्होंने वापसी के लिए कड़ी मेहनत की, लेकिन दुर्भाग्य से फिर चोटिल हो गए। हम उनके जल्द स्वस्थ होने की कामना करते हैं।'

आगे का कार्यक्रम और टीम की स्थिति

मैककॉनची की टीम में एंट्री ऐसे समय पर हो रही है जब न्यूजीलैंड को 14 फरवरी को ग्रुप D में अपने तीसरे मुकाबले में दक्षिण अफ्रीका का सामना करना है।

नोट करने वाली बात यह है कि न्यूजीलैंड ने टूर्नामेंट की शानदार शुरुआत की है। पहले मैच में अफगानिस्तान को 5 विकेट से हराया। दूसरे मुकाबले में यूएई को 10 विकेट से करारी शिकस्त दी। अब देखना होगा कि ब्रेसवेल की कमी टीम के संतुलन को कितना प्रभावित करती है।