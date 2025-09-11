स्पोर्टस डेस्क: ऑस्ट्रेलियाई ऑलराउंडर आरोन हार्डी कंधे की चोट के कारण ए सीरीज के लिए भारत दौरे पर नहीं आ पाएंगे। हार्डी के साथ अब पैट कमिंस, लांस मॉरिस और किशोर कैलम विडलर जैसे ऑस्ट्रेलियाई चोटिल खिलाड़ियों की सूची में एक और नाम जुड़ गया। हार्डी की जगह एक और तेज गेंदबाज ऑलराउंडर विल सदरलैंड को ऑस्ट्रेलियाई टीम में शामिल किया गया है। 25 वर्षीय यह खिलाड़ी पहले से ही वनडे टीम का हिस्सा था। वह लखनऊ में होने वाले दूसरे चार दिवसीय मैच के लिए ऑस्ट्रेलिया ए टीम में शामिल होंगे।

ऑस्ट्रेलिया ए टीम 16 सितंबर से शुरू होने वाले श्रृंखला के पहले मैच में हार्डी या सदरलैंड के बिना खेलेगी। सदरलैंड 23 सितंबर से शुरू होने वाले दूसरे चार दिवसीय मैच से पहले टीम से जुड़ेंगे। ऑस्ट्रेलिया ने 30 सितंबर से शुरू होने वाली एकदिवसीय श्रृंखला के लिए हार्डी के प्रतिस्थापन की घोषणा अभी तक नहीं की है। हालांकि हार्डी के 4 अक्टूबर को न्यू साउथ वेल्स के खिलाफ वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया के शेफील्ड शील्ड अभियान के पहले मैच में मैदान पर वापसी करने की उम्मीद है। यह देखना बाकी है कि हार्डी भारत के खिलाफ घरेलू सीमित ओवरों की श्रृंखला के लिए ऑस्ट्रेलियाई टीम में जगह बना पाते हैं या नहीं। इस महीने की शुरुआत में उन्हें न्यूज़ीलैंड के खिलाफ टी20I श्रृंखला के लिए भी टीम में जगह नहीं मिली थी।

ऑस्ट्रेलिया ए चार दिवसीय टीम:

जेवियर बार्टलेट, कूपर कोनोली, जैक एडवर्ड्स, आरोन हार्डी, कैंपबेल केलावे, सैम कोंस्टास, नाथन मैकस्वीनी, टॉड मर्फी, फर्गस ओ'नील, ओलिवर पीक, जोश फिलिप, कोरी रोचिचियोली, लियाम स्कॉट, हेनरी थॉर्नटन। केवल दूसरा मैच: विल सदरलैंड।

भारत ए की चार दिवसीय टीम:

श्रेयस अय्यर (कप्तान), अभिमन्यु ईश्वरन, नारायण जगदीसन (विकेटकीपर), साई सुदर्शन, ध्रुव जुरेल (उपकप्तान और विकेटकीपर), देवदत्त पडिक्कल, हर्ष दुबे, आयुष बडोनी, नितीश कुमार रेड्डी, तनुष कोटियन, प्रसिद्ध कृष्णा, गुरनूर बराड़, खलील अहमद, मानव सुथार, यश ठाकुर। केवल दूसरा मैच: केएल राहुल, मोहम्मद सिराज।