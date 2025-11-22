स्पोर्ट्स डेस्क: इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स ने एशेज सीरीज़ के पहले मैच में ऐसा कारनामा कर दिखाया जिसकी चर्चा पूरी दुनिया में हो रही है। पर्थ के ऑप्टस स्टेडियम में खेले जा रहे टेस्ट में स्टोक्स ने सिर्फ 6 ओवरों में 5 विकेट झटककर ऑस्ट्रेलिया की बल्लेबाजी ढहा दी और एक 89 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ दिया।

स्टोक्स का कहर—5/23, ऑस्ट्रेलिया 132 पर ढेर

इंग्लैंड की पहली पारी 172 पर सिमटने के बाद मेहमान टीम दबाव में थी, लेकिन आर्चर और कार्स ने दो-दो विकेट लेकर टीम को वापसी कराई। इसके बाद स्टोक्स ने अकेले ही ऑस्ट्रेलिया के मिडिल और लोअर-मिडिल ऑर्डर की कमर तोड़ दी।

उन्होंने छह ओवर में जिन पांच बल्लेबाज़ों को आउट किया, वे थे- ट्रैविस हेड, कैमरन ग्रीन, एलेक्स केरी, मिशेल स्टार्क और स्कॉट बोलैंड। स्टोक्स की घातक गेंदबाज़ी की वजह से ऑस्ट्रेलिया केवल 132 रन ही बना सका और इंग्लैंड के खिलाफ 40 रनों की मामूली बढ़त हासिल कर पाया।

इंग्लैंड कप्तानों में सर्वश्रेष्ठ आंकड़े—स्टोक्स सबसे ऊपर

स्टोक्स के 5/23। एशेज इतिहास में इंग्लैंड कप्तान द्वारा दर्ज सबसे बेहतरीन गेंदबाज़ी आंकड़े हैं।यह इंग्लैंड के किसी भी गेंदबाज़ द्वारा टेस्ट में दर्ज तीसरा सबसे तेज़ फिफर है। इस सूची में उनसे आगे सिर्फ स्टुअर्ट ब्रॉड हैं, जिन्होंने 19 और 34 गेंदों में फिफर लिया था।

एशेज में इंग्लैंड कप्तानों के सर्वश्रेष्ठ आंकड़े

बेन स्टोक्स – 5/23 (2025)

गबी एलन – 5/36 (1936)

जॉनी डगलस – 5/46 (1912)

फ्रेडी ब्राउन – 5/49 (1951)

स्टैनली जैक्सन – 5/52 (1905)

43 साल बाद इंग्लैंड कप्तान ने लिया फिफर

स्टोक्स ने 43 साल बाद यह उपलब्धि हासिल की है।आखिरी बार किसी इंग्लिश कप्तान ने एशेज में फिफर लिया था- बॉब विलिस (5/66), ब्रिसबेन, 1982.

यह स्टोक्स के करियर का:तीसरा एशेज फिफर और छठा टेस्ट फिफर है। अब उनके टेस्ट में कुल 235 विकेट हो गए हैं, और टीम को उम्मीद है कि वह बल्ले से भी दमदार प्रदर्शन करेंगे ताकि इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया के सामने बड़ा लक्ष्य खड़ा कर सके।