स्पोर्ट्स डेस्क: ICC Men's T20 World Cup 2026 के सुपर-8 मुकाबले में इंग्लैंड से मिली दो विकेट की करारी हार के बाद पाकिस्तान के कप्तान Salman Agha ने खुलकर टीम की कमियों को स्वीकार किया। पल्लेकेले में खेले गए इस अहम मैच में पाकिस्तान ने अच्छी शुरुआत के बावजूद अंत में लय गंवा दी, जिसका फायदा इंग्लैंड ने उठाया। कप्तान ने साफ कहा कि फिनिशिंग की कमी और मिडिल ओवरों में नियंत्रण खोना टीम की हार की बड़ी वजह बना।

ब्रूक की सेंचुरी ने पलटा मैच

इंग्लैंड ने 165 रन का लक्ष्य पांच गेंद शेष रहते हासिल कर लिया। Harry Brook ने 51 गेंदों में 100 रन की तूफानी पारी खेलकर मैच का रुख पूरी तरह बदल दिया। उनकी इस पारी ने पाकिस्तान की शुरुआती बढ़त को खत्म कर दिया और मध्यक्रम के अस्थिर प्रदर्शन व डेथ ओवरों की कमजोर गेंदबाजी को उजागर कर दिया।

कप्तान सलमान आगा ने मानी कमी

पाकिस्तान के कप्तान Salman Agha ने हार के बाद स्वीकार किया कि टीम मजबूत शुरुआत के बावजूद मैच फिनिश नहीं कर पाई। 'शुरुआत अच्छी रही, लेकिन अंत वैसा नहीं कर पाए जैसा चाहते थे। ब्रूक ने शानदार बल्लेबाजी की और मैच हमसे छीन लिया।' पाकिस्तान ने 164/9 का स्कोर बनाया, लेकिन आखिरी पांच ओवरों में सिर्फ 42 रन जोड़े, जिससे इंग्लैंड को वापसी का मौका मिला।

अब दूसरों के नतीजों पर निर्भर पाकिस्तान

इस हार के बाद पाकिस्तान को सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए श्रीलंका के खिलाफ जीत के साथ-साथ अन्य मैचों के परिणामों पर भी निर्भर रहना होगा। अब नेट रन रेट और समीकरण उनकी किस्मत तय करेंगे।

शाहीन की मेहनत गई बेकार

Shaheen Shah Afridi ने पहले ओवर में दो विकेट लेकर शानदार शुरुआत दिलाई और कुल चार विकेट झटके। लेकिन मिडिल ओवरों में नियंत्रण छूट गया और ब्रूक ने आक्रमण जारी रखा। कप्तान ने कहा, 'हमने शुरुआत में बेहतरीन गेंदबाजी की, लेकिन ब्रूक आज हमारे लिए बहुत अच्छे साबित हुए।”

फरहान की निरंतरता, मध्यक्रम फिर फेल

Sahibzada Farhan ने 63 रनों की अहम पारी खेली और पूरे टूर्नामेंट में लगातार अच्छा प्रदर्शन किया है। हालांकि, बाकी बल्लेबाज उम्मीदों पर खरे नहीं उतरे और फिनिशिंग की कमी टीम पर भारी पड़ी।

ब्रूक के खिलाफ रणनीति बनी चुनौती

कप्तान आगा ने माना कि ब्रूक के खिलाफ फील्ड सेट करना और योजना लागू करना मुश्किल साबित हुआ। 'वो 360 डिग्री में खेलते हैं, ऐसे में प्लान पर अमल करना चुनौतीपूर्ण हो जाता है।' इंग्लैंड के बल्लेबाजों ने आक्रामकता के बजाय स्ट्राइक रोटेट कर दबाव बनाए रखा।

तारिक और नवाज ने जगाई उम्मीद

उस्मान तारिक ने अहम मौकों पर दो विकेट लिए, जबकि मोहम्मद नवाज के दूसरे आखिरी ओवर ने मैच में थोड़ी उम्मीद जगाई। 'क्रिकेट मजेदार खेल है, कुछ भी हो सकता है। उम्मीद हमेशा रहती है और हम विश्वास बनाए रखेंगे।'