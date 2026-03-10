स्पोर्ट्स डेस्क : भारत की ऐतिहासिक टी20 वर्ल्ड कप 2026 जीत के बाद अब क्रिकेट फैंस को टीम इंडिया की भव्य विक्ट्री परेड का इंतजार है। हालांकि बीसीसीआई ने अभी तक आधिकारिक कार्यक्रम की घोषणा नहीं की है, लेकिन सूत्रों के अनुसार चैंपियन टीम के लिए जल्द ही शानदार रोड शो आयोजित किया जा सकता है।

दिल्ली में पीएम मोदी से मुलाकात की संभावना

खबरों के मुताबिक भारतीय टीम सबसे पहले नई दिल्ली पहुंच सकती है। यहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विश्व विजेता खिलाड़ियों की मेजबानी करेंगे और उन्हें सम्मानित करेंगे। इस दौरान खिलाड़ी प्रधानमंत्री के साथ अपने अनुभव साझा करेंगे और टी20 वर्ल्ड कप ट्रॉफी के साथ फोटो भी खिंचवाएंगे। दिल्ली में औपचारिक कार्यक्रम के बाद जश्न का असली रंग मुंबई में देखने को मिल सकता है।

मरीन ड्राइव पर निकल सकता है भव्य रोड शो

मुंबई में आयोजित होने वाली यह विक्ट्री परेड 2007 और 2024 की ऐतिहासिक जीत की यादें ताजा कर सकती है। संभावना है कि नरीमन पॉइंट से वानखेड़े स्टेडियम तक ओपन-बस में खिलाड़ियों का रोड शो निकाला जाएगा। पिछली बार की तरह मरीन ड्राइव पर लाखों फैंस के उमड़ने की उम्मीद है। भीड़ को देखते हुए मुंबई पुलिस और प्रशासन इस बार विशेष सुरक्षा और क्राउड मैनेजमेंट प्लान तैयार कर रहे हैं ताकि फैंस सुरक्षित तरीके से जश्न मना सकें।

वानखेड़े स्टेडियम में होगा भव्य सम्मान समारोह

विक्ट्री परेड का समापन वानखेड़े स्टेडियम में होने की संभावना है, जहां टीम इंडिया के लिए भव्य सम्मान समारोह आयोजित किया जा सकता है। इस दौरान बीसीसीआई पूरी टीम को इनामी राशि का चेक सौंप सकती है और फैंस अपने पसंदीदा खिलाड़ियों को करीब से देख सकेंगे।

कब हो सकती है विक्ट्री परेड?

सूत्रों के अनुसार टीम इंडिया की विक्ट्री परेड 11 या 12 मार्च के आसपास आयोजित हो सकती है। खिलाड़ी फिलहाल अपने परिवारों के साथ समय बिता रहे हैं, जिसके बाद यह राष्ट्रीय जश्न आयोजित किया जा सकता है।

केरल में संजू सैमसन का ऐतिहासिक स्वागत

इसी बीच टूर्नामेंट के स्टार खिलाड़ी संजू सैमसन का उनके गृह राज्य केरल में शानदार स्वागत किया गया है। केरल सरकार उनके सम्मान में विशेष समारोह आयोजित करने की तैयारी कर रही है। वहीं बीसीसीआई सचिव जय शाह और कप्तान सूर्यकुमार यादव ने अहमदाबाद के प्रसिद्ध हनुमान टेकरी मंदिर में दर्शन कर जीत का आशीर्वाद भी लिया। जैसे ही बीसीसीआई विक्ट्री परेड के आधिकारिक रूट और समय की घोषणा करेगा, देशभर से फैंस मुंबई पहुंचने की तैयारी शुरू कर देंगे।