स्पोर्ट्स डेस्क : ICC Men's T20 World Cup 2026 के सुपर-8 मुकाबले में इंग्लैंड के खिलाफ शानदार वापसी करते हुए Shaheen Shah Afridi ने 4/30 के आंकड़े दर्ज किए, लेकिन उनकी यह मेहनत टीम को जीत नहीं दिला सकी। अब पाकिस्तान की सेमीफाइनल उम्मीदें दूसरे नतीजों पर टिकी हैं और शाहीन ने खुलकर कहा है कि वे चाहते हैं कि न्यूजीलैंड अपना अगला मैच हार जाए।

“उम्मीद है न्यूजीलैंड हारे” – शाहीन

इंग्लैंड से हार और न्यूजीलैंड के खिलाफ मैच बारिश में धुलने के बाद पाकिस्तान के पास सीमित मौके बचे हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में शाहीन ने कहा: 'क्रिकेट में ऐसा होता है। हम अभी भी टूर्नामेंट में हैं। पहले हमें अपना मैच जीतना है। उम्मीद है न्यूजीलैंड अपना मैच हार जाए।' उनका इशारा श्रीलंका बनाम न्यूजीलैंड मुकाबले की ओर था, जहां श्रीलंका की जीत पाकिस्तान के लिए रास्ता आसान कर सकती है।

पाकिस्तान कैसे पहुंच सकता है सेमीफाइनल?

25 फरवरी: श्रीलंका बनाम न्यूजीलैंड – आर. प्रेमदासा स्टेडियम, कोलंबो

28 फरवरी: पाकिस्तान बनाम श्रीलंका – पल्लेकेले

अगर New Zealand national cricket team श्रीलंका से हार जाता है और पाकिस्तान श्रीलंका को हरा देता है, तो पाकिस्तान के सेमीफाइनल की संभावना बढ़ जाएगी। यहां तक कि अगर न्यूजीलैंड इंग्लैंड से हारता है और पाकिस्तान जीतता है, तो नेट रन रेट (NRR) से फैसला होगा। ऐसे समीकरण में श्रीलंका दो अंकों पर रहेगा, जबकि पाकिस्तान और न्यूजीलैंड तीन-तीन अंक पर पहुंच सकते हैं।

ड्रॉप होने पर शाहीन ने क्या कहा?

25 वर्षीय तेज गेंदबाज को कोलंबो में भारत के खिलाफ खराब प्रदर्शन के बाद टीम से बाहर कर दिया गया था। वे नामीबिया के खिलाफ नहीं खेले और न्यूजीलैंड के खिलाफ सुपर-8 मुकाबले में भी प्लेइंग इलेवन में जगह नहीं मिली। हालांकि, शाहीन ने कोच Mike Hesson के फैसले का बचाव किया। 'मुझे किसी को कुछ साबित करने की जरूरत नहीं है। मेरा काम है मौका मिलने पर टीम के लिए 100 प्रतिशत देना।' उन्होंने कहा कि उनका फोकस अपनी गेंदबाजी पर काम करना और मजबूत वापसी करना था।

श्रीलंका के खिलाफ शानदार रिकॉर्ड

शाहीन का श्रीलंका के खिलाफ रिकॉर्ड प्रभावशाली रहा है। तैयारी सीरीज में खेले गए दो टी20 मुकाबलों में उन्होंने 6 विकेट लिए थे। उनका औसत 7.66 और इकॉनमी 6.57 रन प्रति ओवर रही है। ऐसे में पाकिस्तान को उनसे एक और मैच-विनिंग प्रदर्शन की उम्मीद होगी।