नई दिल्ली : भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) अपनी अगली एपेक्स काउंसिल की मीटिंग में अजीत अगरकर की अगुवाई वाली सिलेक्शन कमेटी के प्रस्तावों के अनुसार भारत के पुरुषों के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम में संभावित बदलावों पर चर्चा करेगा। BCCI के सूत्रों ने मंगलवार को IANS को बताया कि 5 सदस्यीय सिलेक्शन पैनल ने कुछ प्रस्ताव दिए हैं, हालांकि यह समझा जाता है कि बोर्ड के टॉप अधिकारियों को अभी तक वे प्रस्ताव नहीं मिले हैं और आने वाली मीटिंग में इस पर औपचारिक चर्चा होगी।

सूत्रों ने आगे कहा, 'भारत के पुरुषों के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में ग्रेडिंग सिस्टम में बदलाव की संभावना पर अगली BCCI एपेक्स काउंसिल की मीटिंग में चर्चा होगी। अजीत अगरकर की अगुवाई वाली सिलेक्शन कमेटी ने कुछ प्रस्ताव दिए हैं और इस पर एपेक्स काउंसिल की मीटिंग में चर्चा होगी, जिसके लिए तारीख सही समय पर घोषित की जाएगी।' यह भी समझा जाता है कि ग्रेड A+ को धीरे-धीरे खत्म किया जा सकता है, लेकिन इसका अंतिम फैसला और कोई भी बाद के वित्तीय बदलाव तभी लागू किए जाएंगे जब एपेक्स काउंसिल मीटिंग में उन्हें मंजूरी देगी।

अभी भारतीय पुरुष क्रिकेटरों के लिए सालाना रिटेनर को अलग-अलग फॉर्मेट में मैच फीस के अलावा A+, A, B, और C ग्रेड में बांटा गया है। ग्रेड A+ खिलाड़ियों के लिए रिटेनर राशि 7 करोड़ रुपए है जबकि ग्रेड A, B, और C के क्रिकेटरों को क्रमशः 5 करोड़ रुपए, 3 करोड़ रुपए और एक करोड़ रुपए दिए जाते हैं। फिलहाल सीनियर खिलाड़ी रोहित शर्मा, विराट कोहली, जसप्रीत बुमराह और रवींद्र जडेजा A+ कैटेगरी में हैं। हालांकि यह देखना दिलचस्प होगा कि क्या कोहली और रोहित, जो सिर्फ वनडे खेलते हैं और जडेजा, जो टेस्ट और वनडे खेलते हैं, सालाना रिटेनर के टॉप टियर में बने रहेंगे, खासकर अगर सिस्टम बदलता है।

21 अप्रैल 2025 को घोषित 2024/25 अनुबंध सूची के अनुसार मोहम्मद सिराज, केएल राहुल, शुबमन गिल (अब भारत के टेस्ट और वनडे कप्तान), हार्दिक पांड्या, मोहम्मद शमी और ऋषभ पंत ग्रेड ए में थे। भारत के टी20आई कप्तान सूर्यकुमार यादव, अक्षर पटेल, कुलदीप यादव, यशस्वी जयसवाल और श्रेयस अय्यर को ग्रेड बी में रखा गया था। रिंकू सिंह, तिलक वर्मा, रुतुराज गायकवाड़, शिवम दुबे, रवि बिश्नोई, वाशिंगटन सुंदर, मुकेश कुमार, संजू सैमसन, अर्शदीप सिंह, प्रसिद्ध कृष्णा, रजत पाटीदार, ध्रुव जुरेल, सरफराज खान, नीतीश कुमार रेड्डी, इशान किशन, अभिषेक शर्मा, आकाश दीप, वरुण चक्रवर्ती और हर्षित राणा को ग्रेड सी में रखा गया है।