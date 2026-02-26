स्पोर्ट्स डेस्क : सालों की चर्चाओं और वादों के बाद बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड (BCB) आखिरकार महिला बांग्लादेश प्रीमियर लीग (WBPL) की शुरुआत करने जा रहा है। 4 से 14 अप्रैल तक चलने वाला यह टूर्नामेंट तीन टीमों के साथ खेला जाएगा। चटगांव से शुरू होकर ढाका में समाप्त होने वाली यह लीग आईसीसी महिला टी20 वर्ल्ड कप 2026 से ठीक पहले आयोजित की जा रही है। खास बात यह है कि BCB ने भारतीय महिला खिलाड़ियों को भी इसमें हिस्सा लेने का न्योता देकर क्रिकेट कूटनीति की नई पहल की है।

महिला WBPL 2026: नई शुरुआत की ओर कदम

Bangladesh Cricket Board (BCB) ने आधिकारिक रूप से महिला बांग्लादेश प्रीमियर लीग के आयोजन की पुष्टि कर दी है। लंबे समय से महिला टी20 फ्रेंचाइज़ी लीग की मांग की जा रही थी, जिसे अब हरी झंडी मिल गई है। 4 अप्रैल को चटगांव में उद्घाटन मुकाबले के साथ शुरुआत होगी, जबकि फाइनल ढाका में खेला जाएगा। आईसीसी महिला टी20 वर्ल्ड कप 2026 जून में प्रस्तावित है, ऐसे में यह लीग घरेलू और अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ियों को तैयार करने का अहम मंच बन सकती है। BCB का मानना है कि यह पहल बांग्लादेश में महिला क्रिकेट के विकास को नई दिशा देगी।

भारतीय खिलाड़ियों को खुला निमंत्रण

राजनयिक तनावों के बावजूद BCB ने भारतीय महिला क्रिकेटरों के लिए दरवाजे खुले रखे हैं। महिला विंग और WBPL गवर्निंग काउंसिल की चेयरपर्सन रुबाबा डोवला ने साफ कहा कि किसी भी देश के खिलाड़ियों पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा।

हाल ही में BCCI के निर्देशों के बाद मुस्तफिज़ुर रहमान को IPL 2026 से रिलीज किए जाने और फिर बांग्लादेश के पुरुष टी20 वर्ल्ड कप से हटने की घटनाओं ने दोनों देशों के क्रिकेट संबंधों में खटास पैदा की थी। हालांकि, अब राजनीतिक हालात बदलने के बाद संबंध सुधारने की कोशिशें तेज हो गई हैं। WBPL में भारतीय भागीदारी इसी दिशा में एक सकारात्मक संकेत मानी जा रही है।

ड्राफ्ट सिस्टम और सैलरी स्ट्रक्चर

WBPL ऑक्शन मॉडल की जगह ड्राफ्ट सिस्टम अपनाएगी। स्थानीय खिलाड़ियों के लिए तय वेतन श्रेणियां घोषित की गई हैं। आइकन खिलाड़ियों को 10 लाख बांग्लादेशी टका मिलेंगे। कैटेगरी A को 7 लाख, कैटेगरी B को 5 लाख, कैटेगरी C को 3 लाख और कैटेगरी D को 1.5 लाख टका दिए जाएंगे। हर टीम में कम से कम दो विदेशी खिलाड़ियों को शामिल करना अनिवार्य होगा, जबकि अधिकतम संख्या तीन या चार तक हो सकती है। यह मॉडल इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) और महिला प्रीमियर लीग (WPL) की तर्ज पर तैयार किया गया है।

तैयारियों ने पकड़ी रफ्तार

टूर्नामेंट की तैयारियां तेज हो चुकी हैं। शेर-ए-बांग्ला नेशनल क्रिकेट स्टेडियम में आधिकारिक बैठकों का दौर शुरू हो गया है। गवर्निंग काउंसिल और वर्किंग कमेटी नियमित रूप से आयोजन की रूपरेखा पर चर्चा कर रही हैं, ताकि पहली बार आयोजित हो रही इस लीग को सफल बनाया जा सके।

महिला क्रिकेट के लिए बड़ा अवसर

WBPL न केवल बांग्लादेशी खिलाड़ियों को अंतरराष्ट्रीय अनुभव दिलाएगी, बल्कि क्षेत्रीय क्रिकेट संबंधों को भी मजबूत करेगी। भारतीय और अन्य विदेशी खिलाड़ियों की संभावित भागीदारी लीग की ब्रांड वैल्यू बढ़ा सकती है। यदि यह संस्करण सफल रहता है, तो आने वाले वर्षों में टीमों की संख्या और प्रतिस्पर्धा दोनों में इजाफा देखने को मिल सकता है। महिला बांग्लादेश प्रीमियर लीग 2026 अब सिर्फ एक टूर्नामेंट नहीं, बल्कि दक्षिण एशियाई महिला क्रिकेट के भविष्य की नई शुरुआत मानी जा रही है।