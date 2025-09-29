दुबई: 'हम ऐसे व्यक्ति से ट्रॉफी स्वीकार नहीं कर सकते, जो उस देश का प्रतिनिधित्व करता हो, जो हमारे खिलाफ युद्ध छेड़े बैठा हो।' BCCI सचिव देवजीत सैकिया के इस बयान के साथ एशिया कप 2025 के फाइनल के बाद एक अभूतपूर्व घटना सामने आई। पाकिस्तान को हराकर खिताब जीतने वाली भारतीय टीम ने ACC (एशियाई क्रिकेट परिषद) चेयरमैन मोहसिन नकवी से ट्रॉफी और मेडल लेने से साफ इंकार कर दिया। नकवी न सिर्फ PCB (पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड) के अध्यक्ष हैं, बल्कि पाकिस्तान के गृह मंत्री भी हैं।

पोस्ट-मैच सेरेमनी में पाकिस्तान की टीम ने रनर-अप मेडल ग्रहण किए, जबकि तिलक वर्मा और अभिषेक शर्मा को क्रमशः ‘प्लेयर ऑफ द मैच’ और ‘प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट’ का सम्मान दिया गया। इसके तुरंत बाद प्रेजेंटर साइमन डूल ने लाइव टीवी पर ऐलान किया 'मुझे एसीसी की ओर से जानकारी मिली है कि भारतीय टीम आज रात अपने पुरस्कार नहीं लेगी। इसी के साथ पोस्ट-मैच प्रेजेंटेशन समाप्त होता है।'

भारतीय टीम का अनोखा जश्न

ट्रॉफी न लेने के बावजूद जश्न में कोई कमी नहीं थी। कप्तान सूर्यकुमार यादव ने खिलाड़ियों को 'स्लो-वॉक सेलिब्रेशन' में लीड किया, जो रोहित शर्मा की 2024 टी20 विश्व कप जीत की याद दिलाता था। आतिशबाजियों ने दुबई की रात को रोशन कर दिया।

मैदान पर भारत का दमदार प्रदर्शन

मैदान पर मुकाबला रोमांच से भरा रहा। पाकिस्तान ने शानदार शुरुआत करते हुए पहले विकेट के लिए 84 रन जोड़े। साहिदज़ादा फऱहान (57 रन, 38 गेंद, 4 चौके, 3 छक्के) और फखर ज़मान (46 रन, 35 गेंद, 2 चौके, 2 छक्के) ने तेज खेल दिखाया। लेकिन कुलदीप यादव (4/30) और वरुण चक्रवर्ती (2/30) ने स्पिन के जाल में विपक्षी बल्लेबाज़ों को फंसाकर मैच का पासा पलट दिया। पाकिस्तान की टीम 113/1 से 146 ऑलआउट पर सिमट गई। जसप्रीत बुमराह ने भी 2 विकेट झटके।

भारत की पारी की शुरुआत मुश्किल भरी रही और टीम 20/3 पर लड़खड़ा गई। लेकिन तिलक वर्मा (नाबाद 69 रन, 53 गेंद, 3 चौके, 4 छक्के) ने धैर्य और क्लासिक बल्लेबाज़ी से पारी संभाली। उन्होंने पहले संजू सैमसन (24 रन, 21 गेंद) के साथ 57 रन की साझेदारी की और फिर शिवम दुबे (33 रन, 22 गेंद) के साथ आक्रामक खेल दिखाकर जीत का रास्ता साफ किया।

रोमांचक अंदाज में, एशिया कप में अपना पहला मैच खेल रहे रिंकू सिंह ने पहली ही गेंद पर विजयी शॉट लगाकर भारत को पांच विकेट से जीत दिलाई।

