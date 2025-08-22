स्पोर्ट्स डेस्क: बीसीसीआई को मध्यक्रम के बल्लेबाज श्रेयस अय्यर को 9 सितंबर से शुरू होने वाले एशिया कप 2025 के लिए भारतीय टीम से बाहर किए जाने पर काफी आलोचना का सामना करना पड़ा। भारत के टी20 कप्तान सूर्यकुमार यादव ने मुख्य चयनकर्ता अजीत अगरकर के साथ मिलकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद इस मेगा इवेंट के लिए भारतीय टीम की घोषणा की।

रोहित शर्मा के टेस्ट और टी20 से संन्यास लेने के बाद बीसीसीआई ने शुभमन गिल और सूर्यकुमार यादव को टी20 में भारत का नेतृत्व करने के लिए उनके उत्तराधिकारी के रूप में घोषित किया क्योंकि टीम इंडिया वर्तमान में एक नए कोच और पिछले 12 महीनो में काफी बदलावो के दौर से गुजर रही है।

भारतीय टीम के अनुभवी खिलाड़ी रोहित शर्मा और विराट कोहली इन दिनो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 19 अक्टूबर से शुरू होने वाली आगामी वनडे सीरीज की तैयारियो में जुटे है। वनडे सीरीज से पहले ऐसी अटकले लगाई जा रही है कि श्रेयस अय्यर भारत के अगले वनडे कप्तान बनने की दौड़ में सबसे आगे है।

बीसीसीआई सचिव देवजीत सैकिया ने रोहित की जगह किसी और को लाने की चर्चा के सभी दावो का खंडन किया। एक बयान में सैकिया ने कहा, 'यह मेरे लिए खबर है। ऐसी कोई चर्चा नही हुई है।'

बीसीसीआई भारत की वनडे टीम पर फैसला एशिया कप के बाद ले सकता है। रोहित और विराट कोहली को अपने वनडे भविष्य पर फैसला लेने की छूट होगी। चयनकर्ता रोहित को कप्तानी के बोझ से भी मुक्त करना चाहेगे।

भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच आगामी तीन मैचो की एकदिवसीय श्रृंखला, आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के बाद रोहित और विराट की पहली अंतरराष्ट्रीय श्रृंखला होगी। अय्यर भी रोहित शर्मा की अगुवाई वाली चैंपियंस ट्रॉफी की टीम का हिस्सा थे और वे टूर्नामेंट में भारत के लिए सबसे अधिक रन बनाने वाले खिलाड़ी रहे थे।