सिडनी : भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच सिडनी क्रिकेट ग्राउंड पर खेले जा रहे तीसरे वनडे के दौरान उप-कप्तान श्रेयस अय्यर को फील्डिंग करते समय गंभीर चोट लग गई। बाईं पसली में लगी यह चोट इतनी गहरी थी कि उन्हें तत्काल मैदान से बाहर ले जाया गया और बाद में अस्पताल में भर्ती कराया गया। BCCI ने पुष्टि की कि श्रेयस को विस्तृत मेडिकल जांच के लिए भेजा गया है। यह घटना उस समय हुई जब उन्होंने एलेक्स कैरी का शानदार कैच लेने की कोशिश की।

मैदान से बाहर ले जाया गया

चोट लगने के बाद श्रेयस कुछ देर तक मैदान पर ही पड़े रहे और अपनी बाईं तरफ पकड़कर दर्द महसूस करते रहे। टीम फिजियो कमलेश जैन और साथी खिलाड़ियों की मदद से उन्हें मैदान से बाहर ले जाया गया। इसके बाद वह पूरे मैच में वापस नहीं लौटे। ऑस्ट्रेलिया की टीम 46.4 ओवर में 236 रन पर सिमट गई, लेकिन अय्यर की चोट ने भारतीय ड्रेसिंग रूम में चिंता बढ़ा दी।

BCCI ने दी आधिकारिक जानकारी

BCCI ने अपनी आधिकारिक प्रेस रिलीज में कहा, “भारतीय बल्लेबाज श्रेयस अय्यर को सिडनी क्रिकेट ग्राउंड पर फील्डिंग करते समय बाईं पसली में चोट लगी है। उन्हें आगे की जांच और मेडिकल मूल्यांकन के लिए अस्पताल भेजा गया है।” बोर्ड ने यह भी बताया कि उनकी स्थिति पर मेडिकल टीम बारीकी से नजर रख रही है।

टीम के लिए बड़ा झटका

श्रेयस की चोट भारतीय टीम के लिए एक बड़ा झटका है। दाएं हाथ के इस बल्लेबाज ने सीरीज में शानदार फॉर्म दिखाई थी और एडिलेड में खेले गए दूसरे वनडे में 61 रनों की जिम्मेदार पारी खेली थी। उप-कप्तान के रूप में उनकी मौजूदगी टीम के मध्यक्रम को मजबूती दे रही थी, इसलिए उनकी गैरमौजूदगी से बल्लेबाजी क्रम पर असर पड़ सकता है।

आगामी सीरीज पर असर की संभावना

टीम इंडिया आने वाले महीनों में घरेलू मैदान पर दक्षिण अफ्रीका और न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे सीरीज खेलने वाली है। ऐसे में अय्यर की फिटनेस को लेकर चिंता बढ़ गई है। मेडिकल टीम अगले कुछ दिनों में उनकी रिकवरी रिपोर्ट सौंपेगी, जो यह तय करेगी कि वह कब तक मैदान पर लौट पाएंगे।