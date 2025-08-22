स्पोर्ट्स डेस्क: अनुभवी भारतीय बल्लेबाज करुण नायर को प्रतिस्पर्धी क्रिकेट में वापसी के लिए इंतजार करना होगा क्योंकि बीसीसीआई ने उन्हें केएससीए महाराजा टी20 ट्रॉफी में भाग लेने से रोक दिया है। 34 वर्षीय इस खिलाड़ी को सीओई से फिटनेस क्लियरेंस नहीं मिला है इसलिए उन्हें अपनी रिहैबिलिटेशन प्रक्रिया जारी रखनी होगी।

नायर केएससीए महाराजा टी20 ट्रॉफी के आगामी सीजन में मैसूर वॉरियर्स के लिए खेलने वाले थे और टीम के साथ मैसूर भी गए थे। लेकिन अब वह बेंगलुरु स्थित सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में वापस लौटेंगे और बीसीसीआई से फिटनेस क्लियरेंस मिलने तक रिहैबिलिटेशन करेंगे।

नायर को इंग्लैंड के खिलाफ इस महीने की शुरुआत में समाप्त हुए एंडरसन-तेंदुलकर ट्रॉफी के पांचवे और अंतिम टेस्ट के दौरान उंगली में गहरी चोट लगी थी। इस बल्लेबाज की उंगली में फ्रैक्चर हो गया था और अभी भी पूरी तरह से ठीक नहीं हुई है।

गौर है कि मैसूर वॉरियर्स के लिए यह किसी बड़े झटके से कम नही होगा क्योंकि नायर यकीनन उनके सबसे महत्वपूर्ण खिलाड़ी थे। नायर ने पिछले सीजन में टीम को ट्रॉफी दिलाई थी और 560 रन भी बनाए थे। उन्होंने 2023 सीजन में भी बल्ले से शानदार योगदान दिया था और उस सीजन का अंत 532 रनो के साथ किया था।

इसी बीच दलीप ट्रॉफी में सेंट्रल जोन के लिए भी यह एक बड़ा झटका होगा क्योंकि नायर से टीम के मध्यक्रम में बल्लेबाजी करने की उम्मीद थी। इस बल्लेबाज ने पिछले साल घरेलू सीजन में शानदार प्रदर्शन किया था। यही एक मुख्य कारण था कि उन्हें लगभग 8 साल बाद भारत की टेस्ट टीम में वापस बुलाया गया था। हालांकि अब वह न केवल एक टी20 टूर्नामेंट बल्कि घरेलू क्रिकेट के एक महत्वपूर्ण टूर्नामेंट से भी चूकने वाले है।